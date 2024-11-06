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Среда 6 ноября

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Шакшука классическая на сковороде: этот рецепт питательного завтрака может стать любимым

Шакшука классическая на сковороде: этот рецепт питательного завтрака может стать любимым
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Если вы еще не пробовали готовить шакшуку на завтрак, самое время это исправить. Это блюдо не только вкусное, но и питательное, а его приготовление займет всего несколько минут.

Ингредиенты на 3 порции:

• Красные томаты — 125 г

• Перец в томатной заливке — 225 г

• Яйца куриные домашние — 3 шт.

• Лук репчатый — 1/4 шт.

• Чеснок — 1 зубчик

• Острый перец (по вкусу)

• Приправа для курицы и индейки (по вкусу)

• Паприка молотая — 1 ч. л.

• Сахар — щепотка

• Зелень (по вкусу)

• Подсолнечное высокоолеиновое масло (спрей) — 1 ч. л.

Приготовление:

Шаг 1:

Разогрейте сковороду и добавьте немного подсолнечного масла. Мелко нарезанный лук обжарьте до мягкости, затем добавьте измельченный чеснок и острый перец. Обжаривайте все на среднем огне, пока не почувствуете аромат. После этого добавьте нарезанные томаты и тушите все вместе пару минут. Затем добавьте перец в томатной заливке и увеличьте огонь, чтобы лишняя жидкость выпарилась.

Шаг 2:

Приправьте получившийся соус щепоткой сахара, паприкой и приправой для курицы и индейки. Это придаст блюду насыщенный вкус и аромат.

Шаг 3:

Когда соус начнет загустевать, сделайте в нем углубления ложкой и аккуратно разбейте яйца в каждое из них. Уменьшите огонь и тушите шакшуку около 7 минут. Важно следить за тем, чтобы белок стал белым, а желток остался полужидким. Если хотите ускорить процесс, накройте сковороду крышкой, но следите, чтобы желтки не переварились.

Шаг 4:

Готовую шакшуку посыпьте свежей зеленью по вкусу, лучше всего подойдет кинза. Это добавит свежести и яркости вашему блюду.

Пищевая ценность (на 100 г):

• Калории: 78 kcal

• Белки: 4 г

• Жиры: 7 г

• Углеводы: 1 г

• Насыщенные жиры: 2 г

• Пищевые волокна: 1 г

• Добавленный сахар:

Шакшука — это не только вкусный завтрак, но и отличный способ разнообразить ваше меню. Попробуйте приготовить ее уже сегодня.

Шоу-бизнес в Telegram

6 ноября 2024, 06:20
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