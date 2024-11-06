Шакшука классическая на сковороде: этот рецепт питательного завтрака может стать любимым

Ингредиенты на 3 порции:
• Красные томаты — 125 г
• Перец в томатной заливке — 225 г
• Яйца куриные домашние — 3 шт.
• Лук репчатый — 1/4 шт.
• Чеснок — 1 зубчик
• Острый перец (по вкусу)
• Приправа для курицы и индейки (по вкусу)
• Паприка молотая — 1 ч. л.
• Сахар — щепотка
• Зелень (по вкусу)
• Подсолнечное высокоолеиновое масло (спрей) — 1 ч. л.
Приготовление:
Шаг 1:
Разогрейте сковороду и добавьте немного подсолнечного масла. Мелко нарезанный лук обжарьте до мягкости, затем добавьте измельченный чеснок и острый перец. Обжаривайте все на среднем огне, пока не почувствуете аромат. После этого добавьте нарезанные томаты и тушите все вместе пару минут. Затем добавьте перец в томатной заливке и увеличьте огонь, чтобы лишняя жидкость выпарилась.
Шаг 2:
Приправьте получившийся соус щепоткой сахара, паприкой и приправой для курицы и индейки. Это придаст блюду насыщенный вкус и аромат.
Шаг 3:
Когда соус начнет загустевать, сделайте в нем углубления ложкой и аккуратно разбейте яйца в каждое из них. Уменьшите огонь и тушите шакшуку около 7 минут. Важно следить за тем, чтобы белок стал белым, а желток остался полужидким. Если хотите ускорить процесс, накройте сковороду крышкой, но следите, чтобы желтки не переварились.
Шаг 4:
Готовую шакшуку посыпьте свежей зеленью по вкусу, лучше всего подойдет кинза. Это добавит свежести и яркости вашему блюду.
Пищевая ценность (на 100 г):
• Калории: 78 kcal
• Белки: 4 г
• Жиры: 7 г
• Углеводы: 1 г
• Насыщенные жиры: 2 г
• Пищевые волокна: 1 г
• Добавленный сахар:
Шакшука — это не только вкусный завтрак, но и отличный способ разнообразить ваше меню. Попробуйте приготовить ее уже сегодня.