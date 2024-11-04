Драники с тыквой: оригинальный осенний рецепт блюда славянской кухни

Ингредиенты на 2 порции:
• Картофель — 500 г
• Мякоть тыквы — 500 г
• Яйцо — 2 шт.
• Мука — 2 ст. ложки
• Куркума — 0,5 ч. ложки
• Соль — по вкусу
• Перец — по вкусу
• Топленое масло — для жарки
• Сметана или йогурт — для подачи
• Чеснок — 1 зубчик
Приготовление:
Шаг 1: Начните с подготовки овощей. Очистите картофель и тыкву от кожуры. Затем натрите их на терке: половину картофеля на крупной терке, а другую половину — на мелкой. Это добавит текстуры и сделает драники более воздушными. В полученную массу добавьте куркуму, черный молотый перец, муку и яйца. Тщательно перемешайте все ингредиенты до однородной консистенции.
Шаг 2: Для жарки лучше использовать топленое масло, так как растительное может быстро подгорать и придавать блюду неприятный привкус. Разогрейте сковороду и выкладывайте картофельно-тыквенную массу ложкой. Жарьте драники на сильном огне до золотистой корочки с одной стороны, затем аккуратно переверните их, убавьте огонь и накройте крышкой. Это позволит драникам пропечься внутри и стать мягкими.
Шаг 3: Готовые драники выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать излишки масла, и посолите по вкусу. Для подачи смешайте сметану или греческий йогурт с давленым чесноком — это добавит блюду пикантности и сделает его еще более аппетитным.
Пищевая ценность (на 100 г):
• Калории: 122 kcal
• Белки: 4 г
• Жиры: 4 г
• Углеводы: 18 г
• Насыщенные жиры: 2 г
• Пищевые волокна: 0 г
• Добавленный сахар: 0 г
Драники с тыквой — это отличный способ разнообразить ваше меню, добавить яркие цвета и полезные вещества в рацион. Они прекрасно подойдут как для завтрака, так и для ужина. Приятного аппетита!