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Драники с тыквой: оригинальный осенний рецепт блюда славянской кухни

Драники с тыквой: оригинальный осенний рецепт блюда славянской кухни
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Драники – это одно из самых популярных блюд славянской кухни, которое обычно готовят из картофеля. Однако, если в классический рецепт внести небольшие изменения и добавить тыкву, получится не только красивое, но и более полезное угощение.

Ингредиенты на 2 порции:

• Картофель — 500 г

• Мякоть тыквы — 500 г

• Яйцо — 2 шт.

• Мука — 2 ст. ложки

• Куркума — 0,5 ч. ложки

• Соль — по вкусу

• Перец — по вкусу

• Топленое масло — для жарки

• Сметана или йогурт — для подачи

• Чеснок — 1 зубчик

Приготовление:

Шаг 1: Начните с подготовки овощей. Очистите картофель и тыкву от кожуры. Затем натрите их на терке: половину картофеля на крупной терке, а другую половину — на мелкой. Это добавит текстуры и сделает драники более воздушными. В полученную массу добавьте куркуму, черный молотый перец, муку и яйца. Тщательно перемешайте все ингредиенты до однородной консистенции.

Шаг 2: Для жарки лучше использовать топленое масло, так как растительное может быстро подгорать и придавать блюду неприятный привкус. Разогрейте сковороду и выкладывайте картофельно-тыквенную массу ложкой. Жарьте драники на сильном огне до золотистой корочки с одной стороны, затем аккуратно переверните их, убавьте огонь и накройте крышкой. Это позволит драникам пропечься внутри и стать мягкими.

Шаг 3: Готовые драники выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать излишки масла, и посолите по вкусу. Для подачи смешайте сметану или греческий йогурт с давленым чесноком — это добавит блюду пикантности и сделает его еще более аппетитным.

Пищевая ценность (на 100 г):

• Калории: 122 kcal

• Белки: 4 г

• Жиры: 4 г

• Углеводы: 18 г

• Насыщенные жиры: 2 г

• Пищевые волокна: 0 г

• Добавленный сахар: 0 г

Драники с тыквой — это отличный способ разнообразить ваше меню, добавить яркие цвета и полезные вещества в рацион. Они прекрасно подойдут как для завтрака, так и для ужина. Приятного аппетита!

Шоу-бизнес в Telegram

4 ноября 2024, 06:47
Фото: Freepik
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