Пицца на сковороде: рецепт сытного блюда без использования духовки

Ингредиенты на 2-4 порции:
• Моцарелла для пиццы — 100 г
• Ветчина Жамбон — 150 г
• Сметана 20% — 200 г
• Яйца — 2 шт.
• Помидор — 1 шт.
• Мука — 200 г
• Томатный соус с итальянскими травами — 3 ст. ложки
• Оливковое масло — 1 ст. ложка
• Орегано — щепотка
• Соль — по вкусу
Приготовление:
Шаг 1: В глубокой миске разбейте яйца и добавьте сметану. Хорошо перемешайте до однородной массы.
Шаг 2: Постепенно всыпьте муку и добавьте щепотку соли. Перемешивайте до получения густого теста, которое не должно прилипать к рукам.
Шаг 3: Влейте оливковое масло и снова тщательно перемешайте. Это придаст тесту дополнительный вкус и мягкость.
Шаг 4: Разогрейте сковороду на среднем огне и выложите тесто. Разровняйте его по поверхности сковороды и жарьте до золотистой корочки с одной стороны, примерно 7-8 минут.
Шаг 5: Пока основа готовится, натрите сыр на терке, нарежьте ветчину тонкими ломтиками, а помидор — кружочками.
Шаг 6: Переверните тесто на другую сторону, затем равномерно распределите томатный соус по поверхности.
Шаг 7: На соус выложите кусочки ветчины и помидоров, посыпьте орегано и щедро посыпьте тертым сыром.
Шаг 8: Накройте сковороду крышкой и готовьте около 10 минут, пока сыр не расплавится и не станет тягучим.
Шаг 9: Подавайте горячую пиццу сразу же, нарезав её на порционные кусочки.
Пищевая ценность (на 100 г):
• Калории: 228 kcal
• Белки: 9 г
• Жиры: 19 г
• Углеводы: 6 г
• Насыщенные жиры: 1 г
• Пищевые волокна: 1 г
• Добавленный сахар: 0 г
Этот простой рецепт позволит вам быстро насладиться любимым блюдом без лишних хлопот. Пицца на сковороде отлично подходит для семейного ужина или встречи с друзьями. Попробуйте, и вы не пожалеете!