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Пицца на сковороде: рецепт сытного блюда без использования духовки

Пицца на сковороде: рецепт сытного блюда без использования духовки
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Если вы хотите насладиться вкусом пиццы, но у вас нет духовки или много свободного времени, то пицца на сковороде – это идеальный вариант. Она не сравнится с классической пиццей, но при этом получается очень вкусной и сытной.

Ингредиенты на 2-4 порции:

• Моцарелла для пиццы — 100 г

• Ветчина Жамбон — 150 г

• Сметана 20% — 200 г

• Яйца — 2 шт.

• Помидор — 1 шт.

• Мука — 200 г

• Томатный соус с итальянскими травами — 3 ст. ложки

• Оливковое масло — 1 ст. ложка

• Орегано — щепотка

• Соль — по вкусу

Приготовление:

Шаг 1: В глубокой миске разбейте яйца и добавьте сметану. Хорошо перемешайте до однородной массы.

Шаг 2: Постепенно всыпьте муку и добавьте щепотку соли. Перемешивайте до получения густого теста, которое не должно прилипать к рукам.

Шаг 3: Влейте оливковое масло и снова тщательно перемешайте. Это придаст тесту дополнительный вкус и мягкость.

Шаг 4: Разогрейте сковороду на среднем огне и выложите тесто. Разровняйте его по поверхности сковороды и жарьте до золотистой корочки с одной стороны, примерно 7-8 минут.

Шаг 5: Пока основа готовится, натрите сыр на терке, нарежьте ветчину тонкими ломтиками, а помидор — кружочками.

Шаг 6: Переверните тесто на другую сторону, затем равномерно распределите томатный соус по поверхности.

Шаг 7: На соус выложите кусочки ветчины и помидоров, посыпьте орегано и щедро посыпьте тертым сыром.

Шаг 8: Накройте сковороду крышкой и готовьте около 10 минут, пока сыр не расплавится и не станет тягучим.

Шаг 9: Подавайте горячую пиццу сразу же, нарезав её на порционные кусочки.

Пищевая ценность (на 100 г):

• Калории: 228 kcal

• Белки: 9 г

• Жиры: 19 г

• Углеводы: 6 г

• Насыщенные жиры: 1 г

• Пищевые волокна: 1 г

• Добавленный сахар: 0 г

Этот простой рецепт позволит вам быстро насладиться любимым блюдом без лишних хлопот. Пицца на сковороде отлично подходит для семейного ужина или встречи с друзьями. Попробуйте, и вы не пожалеете!

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3 ноября 2024, 06:32
Фото: Freepik
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