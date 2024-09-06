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Пятница 6 сентября

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Поклонники Игоря Николаева бьют тревогу: остался вдвоем с дочерью

Поклонники Игоря Николаева бьют тревогу: остался вдвоем с дочерью
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Игорь Крутой раскрыл положение певца.

Вокруг Игоря Николаева давно ходят тревожные слухи. То поклонники беспокоятся о его здоровье, то переживают о семейном положении артиста. По слухам физическое состояние Николаева ослабло после перенесенной операции на сердце. Он старается больше времени проводить дома, вдали от светской жизни.

Совсем противоположной жизнью живет его супруга Юлия Проскурякова. Она только недавно окончила ГИТИС и начала активно строить актерскую карьеру. У нее очень много съемок, довольно плотный график. В последнее время Проскурякова все меньше времени проводит со своей семьей. Вот и на концерте, прошедшем совсем недавно Николаев остался вдвоем с дочерью. Игорь Крутой заснял на видео папу с маленькой Вероникой. Поклонники исполнителя бьют тревогу, не слишком ли редко жена Николаева проводит время дома.

Девочка была долгожданным ребенком пары. У Игоря Николаева есть также старшая дочь Юлия, которой 45 лет. Она работает врачом в США и пока не обзавелась собственной семьей, поэтому внуков артисту не подарила. Для Проскуряковой же это первый и единственный ребенок.

Напомним, после тяжелого развода с Наташей Королевой Игорь Николаев женился на своей поклоннице. Они с Юлией Проскуряковой живут в законном браке уже 14 лет, несмотря на разницу в возрасте в 23 года. В Сети часто возникают слухи об их разводе, однако сам певец их опровергает.

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6 сентября 2024, 19:14
Игорь Николаев. Фото: Фото: YouTube / @a.sheremet4522
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Олег Газманов и собака. Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/www.globallookpress.com
Анастасия Волочкова и козленок. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com

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