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Четверг 5 сентября

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Королева отказалась помогать сыну после свадьбы

Королева отказалась помогать сыну после свадьбы
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Архип Глушко самостоятельно содержит свою молодую жену.

21 августа "пела и плясала" свадьба сына Наташи Королевой и Сергея Глушко. Архип пошел по жизненному сценарию матери и женился на бывшей стриптизерше.

Анна Волынкина раньше танцевала на пилоне под псевдонимом Мелисса Фокс. После знакомства с Архипом она решила сменить профессию и выучилась на визажиста. Недавно девушка опубликовала фотографию в своем блоге, где похвалилась новым рабочим местом.

Однако поклонники уверены, что жена Архипа ожидала от знаменитых родственников элементарной поддержки. Ведь Наташа Королева, имея широкие связи могла пристроить невестку в хорошее место. Певица, по мнению фанатов, отказалась помогать сыну после свадьбы, решив, что молодые смогут добиться всего сами.

Если это и так, то в чем-то исполнительница хита "Желтые тюльпаны" оказалась права. Журналисты выяснили, что Архип специализируется на японистики. Он подрабатывает репетитором по японскому языку, и, по данным СМИ, берет за 1 урок 5000 рублей. Таким образом, новоиспеченные молодожены вполне способны полностью обеспечивать свое существование и не нуждаются в помощи родителей.

Кстати, ранее Королева была не в восторге от выбора сына, но позже она заявила, что на самом деле рада. По мнению артистки, ее невестка не испорченная и не имеет двойного дна.

"Она что думает, то и говорит", – рассказывала в интервью певица.

Телеграм канал

5 сентября 2024, 20:03
Наташа Королева и Тарзан. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
Телепрограмма✓ Надежный источник

Фоторепортаж

32 года со дня свадьбы: первые искры любви Игоря Николаева и Наташи Королевой

Игорь Николаев. Фото: Anton Belitsky / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Кадр Youtube / @novaya-volna
Фото: соцсети / @koroleva__star

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