Меган Маркл преследует призрак покойной принцессы Дианы

Меган Маркл поделилась своими ощущениями, которые могут показаться необычными. Она считает, что призрак покойной принцессы Дианы преследует ее.



Несмотря на то, что Меган и Диана никогда не встречались, влияние последней на жизнь герцогини ощущается очень сильно. Принцесса Диана, известная своей благотворительной деятельностью и стремлением к справедливости, трагически ушла из жизни 31 августа 1997 года в результате автокатастрофы в Париже.

В тот момент ее сыновья, принцы Уильям и Гарри, были еще детьми — Уильяму было всего 15 лет, а Гарри готовился отпраздновать свое 13-летие. Эта трагедия оставила глубокий след в сердцах многих, и её наследие продолжает жить в памяти людей по всему миру.

Меган Маркл, ставшая женой принца Гарри в 2018 году, считает, что на ней лежит большая ответственность перед обществом из-за образа Дианы. Она чувствует постоянное давление, сравнивая себя с легендарной свекровью, которую она никогда не знала. Это сравнение вызывает у нее не только восхищение, но и страх не оправдать ожиданий.

По словам анонимного источника, Меган ощущает "присутствие" Дианы как нечто большее, чем просто воспоминание. Это чувство стало для нее своего рода бременем, так как она старается соответствовать высоким стандартам, установленным принцессой. "Она начинает чувствовать себя преследуемой постоянным присутствием свекрови", — отмечает источник.

Эти ощущения могут быть связаны с тем, что Меган пытается найти свое место в королевской семье и одновременно сохранить свою индивидуальность. Принцесса Диана была символом сострадания и открытости, и многие считают, что Меган тоже стремится к подобным идеалам. Однако давление общественного мнения и ожидания от королевской семьи могут создавать дополнительные трудности для герцогини.