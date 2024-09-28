Брижит Бардо исполнилось 90 лет: вспоминаем интересные факты из жизни актрисы

Сегодня легендарной актрисе Брижит Бардо исполнилось 90 лет. Насыщенная жизнь французской звезды полна удивительных событий.



Брижит Бардо появилась на свет 28 сентября 1934 года в обеспеченной католической семье. Ее отец, отставной военный, работал на фабрике, а мать, когда-то мечтавшая о карьере актрисы, занималась домом и детьми.

1. Бардо дебютировала в кино в 1952 году, но настоящую славу ей принесла роль в фильме "И Бог создал женщину" в 1956 году.

2. Она родилась всего в нескольких сотнях метров от Эйфелевой башни, что сделало её символом французской культуры.

3. Несмотря на свою карьеру, Бардо мечтала стать балериной, а не актрисой.

4. Режиссёр Роже Вадим, ставший её первым мужем, заметил ее на обложке журнала и помог начать её звездный путь.

5. Появление Бардо на экране стало глотком свежего воздуха для послевоенного поколения.

6. В фильме "Бабетта идет на войну" ее прическа "бабетта" стала модным трендом.

7. Личная жизнь Бардо была сложной: ее второй муж, актер Жак Шарье, не выдержал давления и пытался покончить с собой из-за ревности.

8. С 1973 года Бардо не снимается в кино, завершив карьеру после 48 фильмов и 80 песен.

9. Несмотря на музыкальную карьеру, она известна больше как секс-символ, что порой мешало ее личной жизни.

10. После завершения карьеры Бардо активно защищает права животных и выступает с критикой различных социальных вопросов, что не раз приводило ее к судебным разбирательствам.