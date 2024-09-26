Стало известно, как называют в школе одну из главных наследниц британского престола

СМИ выяснили, как зовут принцессу Шарлотту одноклассники и учителя.

В мае 2024 года принцессе Шарлотте исполнилось 9 лет. Она, безусловно, является очень важной персоной, поскольку стоит третья в очереди на британский престол и является дочерью наследного принца Уильяма и будущей королевы Кейт Миддлтон.

Несмотря на множество титулов и полагающиеся привилегии, в школе девочку называют просто: по имени и фамилии. При этом фамилия Шарлотты вовсе не является настоящей, а скорее похожа на псевдоним. Всем известно, что во время рождения принцессы ее родители носили титул принца и принцессы Кэмбриджские. Поэтому девочку учителя зовут просто Шарлотта Кэмбридж. Одноклассники пошли еще дальше и прозвали малышку ее домашним прозвищем Лотти.

Полное имя Шарлотты звучит так: Шарлотта Елизавета Диана, а в официальных документах ее записывают – Шарлотта Кэмбриджская. Впрочем, сейчас родители Шарлотты стали уже Уэльскими, но приняли решение не менять фамилии детям, чтобы избежать путаницы.

Отец Шарлоты Уильям и его брат Гарри во время учебы в школе и прохождения военной службы тоже звались по имени и фамилии Уильям Уэлс и Гарри Уэлс, потому что именно в то время их родители принц Чарльз и принцесса Диана носили этот титул. Настоящая же фамилия королевской семьи – Виндзоры.