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Среда 25 сентября

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Что будет на самом деле с Comedy Club?

Что будет на самом деле с Comedy Club?
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Организаторы шоу заявили о кардинальных переменах.

Недавно ведущие юмористического шоу Comedy Club Гарик Харламов и Павел Воля заявили о закрытии проекта. Об этом также гласили афиши во многих городах России. Однако позже стало известно, что это всего лишь маркетинговый ход.

Как пояснило руководство программы, старый "Камеди клаб" уже изжил себя, его не закроют, но внесут существенные изменения. Организаторы обещают, что станет еще смешнее. Что же будет на самом деле с Comedy Club?

Количество звездных гостей увеличится. Первыми, кто посетит передачу в новом сезоне станут юмористы Денис Дорохов, Азамат Мусагалиев, Олеся Иванченко, Оля Малащенко и актриса Юлия Меньшова. Заменят также сцену и декорации, графическое и музыкальное оформление тоже будет совершенно новым. Гарик Харламов выступит в новой для себя роли креативного продюсера. Но комик обещал, что будет продолжать выступать и в качестве резидента шоу.

Пока не сообщается точная дата нового выпуска, но зрители уже заинтригованы. Архив передачи насчитывает 900 эпизодов. По мнению общественников, замены этой программе нет и не будет. Рейтинги показывают, что зрители, несмотря на длительность вещания проекта, с удовольствием никнут к экранам телевизоров в пятничный вечер. Поэтому закрывать программу не имеет никакого смысла, но внести изменения, чтобы идти в ногу со временем, действительно стоит.

Шоу-бизнес в Telegram

26 сентября 2024, 00:07
Гарик Харламов. Фото: кадр из шоу Comedy Club
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Фоторепортаж

Самые сексуальные участницы Comedy club

Мария Кравченко является постоянной участницей Comedy woman c первых выпусков передачи. Артистка известна образом «понтовой» девчонки, которая «знает себе цену».
Татьяна Морозова пришла в Comedy woman по приглашению Натальи Еприкян. На сцене легендарного шоу девушка стала появляться в образе искренней и прямой "простой русской бабы".
В Comedy woman Наталье Медведевой достался образ сумасшедшей и неуправляемой особы, которая эпатирует зрителей своими неожиданными выходками. По словам Натальи, данное сценическое амплуа она впервые примерила на себя в КВН.
Полина присоединилась к Comedy woman в 2008 году после участия в КВН. В течение всего существования проекта Сибагатуллина исполняет роль странноватой «боснийской поэтессы - светской алкогольвицы мадам Полины».
После КВН Екатерину Варнаву пригласили на роль секс-символа комедийного шоу. Пригодилось Екатерине и танцевальное прошлое. Девушка, помимо прочего, является хореографом проекта.
В 2008 году Надежда Сысоева получила предложение стать участницей проекта Comedy woman. Выходы Надежды сперва были незначительными, но через некоторое время она стала одной из главных участниц юмористического телешоу.
После первого выступления в Comedy club Марине Кравец предложили стать резидентом шоу. Девушка органично вписалась в мужской коллектив.

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