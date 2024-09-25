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Умер заслуженный артист России Роман Мадянов

Умер заслуженный артист России Роман Мадянов
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Российские кинематограф потерял выдающегося талантливого человека. Стало известно о том, что скончался заслуженный артист Роман Мадянов.

По некотором данным, о его смерти артиста сообщила телеведущая Екатерина Стриженова. Известие стало шоком для многих поклонников и коллег.

Причиной трагического ухода артиста стала онкология. Стоит отметить, что весной текущего года у Мадянова было диагностировано злокачественное новообразование в верхней доле бронха и легкого. В дополнение к этому врачи выявили наличие кист в почках, селезенке и печени. Несмотря на все усилия и проходящее противоопухолевое лечение, актер не смог справиться с недугом.

Роман Мадянов начал свою карьеру в 1970-х годах и быстро завоевал популярность благодаря своему таланту и харизме. Его первая значимая роль — Гекльберри Финн в фильме Георгия Данелии "Совсем пропащий" — стала отправной точкой для дальнейшего творчества. Актер умело сочетал драматические и комедийные элементы, что позволило ему создать незабываемые образы на экране.

Мадянов стал известен широкой аудитории благодаря ролям в таких фильмах, как "Левиафан" и "12", где он продемонстрировал свои выдающиеся актерские способности. Его творчество также нашло отражение в популярных сериалах, таких как "Домашний арест" и "Солдаты", которые полюбились зрителям за их актуальность и жизненность.

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25 сентября 2024, 15:18
Роман Мадянов. Кадр из сериала "Штрафбат" (2004)
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