Родившая Хилькевич испытывает жуткий страх: Скорее переходите, чтобы увидеть это уродство

Успенская выиграла суд у Киркорова Тесты Похороны молодого сына Понаровской Игры Сонник

Топ новостей недели

Страшно кричала и плакала: узнавшей про смерть сына Понаровской стало плохо с сердцемСтрашно кричала и плакала: узнавшей про смерть сына Понаровской стало плохо с сердцем Тест: если сможете закончить эти крылатые фразы, то ваш словарный запас выше всяких похвалТест: если сможете закончить эти крылатые фразы, то ваш словарный запас выше всяких похвал В жизни Шаляпина после трагической смерти жены начали происходить очень странные вещиВ жизни Шаляпина после трагической смерти жены начали происходить очень странные вещи Никита Пресняков впервые высказался о разводе с Аленой КрасновойНикита Пресняков впервые высказался о разводе с Аленой Красновой

Лента новостей

Вторник 24 сентября

18:27Родившая Хилькевич испытывает жуткий страх: Скорее переходите, чтобы увидеть это уродство 16:56Коньяк и баснословный гонорар: раскрыт подробный райдер Любови Успенской 15:33Собчак увидела надежду и шанс после известия о разводе Шнурова с молодой женой 14:22Отвергнутый SHAMAN отказался от гонорара 12:51Долина призналась в проблемах с голосовыми связками: Ужас 11:20Держали под руки: черная от горя Понаровская едва стояла на ногах на похоронах сына 10:27Стало известно, как изменился райдер Глюкозы после лечения 10:09Орбакайте решила окончательно разорвать все связи с Россией 08:58Успенская ликует, что легко уделала Киркорова: Шах и мат 06:04ТЕСТ: Только тот, кто жил во времена СССР назовет значения популярных тогда имен 03:17Многодетная Самойлова открестилась от старшей дочери: Не в моей компетенции 00:28Буланова рассказала о финансовом положении: В долг деньги беру, потом отрабатываю 20:41Тест: насколько хорошо вы знаете советские праздники? 19:43Куда сходить в Москве и России: афиша с 24 по 30 сентября 19:41В Подмосковье откроют производство кварцевого стекла для макроэлектроники 19:21"Я реально в шоке": 38-летней Бузовой сделали предложение необычным способом 18:27Волочкова откровенно рассказала о выступлении на пятом месяце беременности 16:13Молодая жена Шнурова подала на развод спустя 6 лет брака 15:17Скончался участник легендарной поп-группы ABBA 14:18Станислав Попов: "Нас ждет незабываемый Кубок Кремля" 12:49Ольга Орлова отреклась от мужа в день его рождения 11:52"Врет": Алсу мечет гром и молнию в адрес бывшего мужа и его адвоката 11:11Воплотить самый смелый замысел: как кинопарк "Москино" помогает снимать фильмы 10:40Елена Кондулайнен после паралича учится жить заново 09:57Глюкозе не удастся выйти сухой из воды после позора в Красноярске 08:54Вандалы разгромили могилу недавно умершего Маслякова 04:127 запретов, с которыми столкнулась Кейт Миддлтон, став принцессой 00:11Седокова перестала скрывать грядущий развод с мужем-иностранцем: Мы приняли такое решение 21:24Успенская выдала, кому ни за что не позволила бы спеть свои песни 18:07ТЕСТ на грамотность: сможете ли правильно поставить ударение в этих знакомых словах 15:19Выходные перенесли: как будем отдыхать в новогодние каникулы 2024-2025 12:34Во власти технологий: 5 книг о виртуозных изобретениях 09:15Тест: если сможете закончить эти крылатые фразы, то ваш словарный запас выше всяких похвал 06:03День осеннего равноденствия: что это такое и чего нужно опасаться в эту дату 03:11Сестра Фриске показала ее последнее фото в Сети 00:03Виктория Бекхэм раскрыла интимный секрет семейного счастья 21:39Самые нелепые подарки звездам от поклонников 18:10Тест для киноманов: вспомни детали любимых советских комедий 15:105 малоизвестных фактов о принцессе Диане 12:1946-летняя Климова восхитила поклонников своими стройными ногами 09:02Как хирургу бороться с негативными отзывами хейтеров 06:48Расставание отменяется? Лопес и Аффлек вместе отводят детей в школу 03:04Сосед Меган Маркл и принца Гарри рассказал о вопиющей выходке герцогов Сассекских 00:24Стивену Кингу исполнилось 77 лет: вспоминаем 5 лучших экранизаций книг короля ужасов 20:57"На него объявлена охота": адвокат опасается за Яна Абрамова из-за мести Алсу 19:57Новое амплуа: Александр Олешко в роли Павла I стал сенсацией 19:18Известный телеведущий раскрыл правду об отношениях Ирины Понаровской и ее покойного сына 17:32Прошедшая лечение Глюк’оZа удивила фанатов кардинальным изменением 16:47Отрекшаяся от России Лайма Вайкуле лишится последнего 15:34"Очень плохо": Киркоров не смог сдержать слез из-за тяжелого состояния своего отца
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Родившая Хилькевич испытывает жуткий страх: Скорее переходите, чтобы увидеть это уродство

Родившая Хилькевич испытывает жуткий страх: Скорее переходите, чтобы увидеть это уродство

Неделю назад 37-летняя Анна Хилькевич стала мамой в третий раз. Актриса подарила своему супругу Артуру Волкову еще одну очаровательную дочь.

Артистка, известная по роли в популярном сериале "Универ", наконец-то раскрыла тайну имени своей новорожденной. По ее словам, имя для малышки пришло к ней в самый момент родов, что добавляет особую значимость этому событию.

Однако радость материнства не обошлась без переживаний. Хилькевич поделилась своим главным страхом, который стал для нее особенно актуальным после родов. Она открыто призналась, что ее фигура сейчас далека от идеала. "Страшно показывать, что имеется сейчас. Знаете, почему страшно? Не то чтобы стыдно перед вами, нет. Я знаю наверняка, что СМИ схватят и поставят у себя с кричащими заголовками "Хилькевич показала свой толстый живот! Скорее переходите, чтобы увидеть это уродство!", — написала она в социальных сетях.

Анна Хилькевич. Фото: соцсети

Эти слова отражают не только её личные переживания, но и общее давление, с которым сталкиваются многие женщины после рождения детей. Общество часто накладывает жесткие стандарты на внешний вид женщин, особенно знаменитостей. Хилькевич стала жертвой этого давления и теперь испытывает страх перед тем, как ее тело будет воспринято окружающими.

Несмотря на эти переживания, актриса подчеркивает, что для нее главное — это здоровье и счастье детей. Она старается находить баланс между материнством и собственным самочувствием. Хилькевич активно делится своими мыслями и переживаниями с подписчиками, надеясь, что её откровенность поможет другим женщинам почувствовать себя менее одинокими в своих страхах.

Шоу-бизнес в Telegram

24 сентября 2024, 18:27
Анна Хилькевич. Фото: соцсети
Соцсети✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Проклова, Хилькевич: российские актрисы, которые стали жертвами домогательств

Наталья Варлей. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Вера Васильева. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Анна Хилькевич. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Лариса Лужина. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Елена Проклова. Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com

По теме

"Сдувшийся мячик": фигура Хилькевич после родов оставляет желать лучшего

Хилькевич в третий раз стала мамой и показала ребенка
Анна Александровна Хилькевич

Анна Александровна Хилькевич актриса

Коньяк и баснословный гонорар: раскрыт подробный райдер Любови Успенской

Коньяк и баснословный гонорар: раскрыт подробный райдер Любови Успенской
Продюсер Сергей Дворцов поделился интересной информацией о гонорарах и райдере известной певицы Любови Успенской. По его словам, минимальная стоимость выступления артистки составляет четыре миллиона рублей. Успенская, безусловно, остается одной из самых востребованных исполнителей шансона, и ее популярность не угасает с течением времени.

Собчак увидела надежду и шанс после известия о разводе Шнурова с молодой женой

Собчак увидела надежду и шанс после известия о разводе Шнурова с молодой женой
Ксения Собчак отреагировала на известие о разводе Сергея Шнурова с Ольгой Абрамовой. Журналистка отметила, что эта ситуация является "очень поучительной". Собчак подчеркнула, что в жизни Шнурова были женщины, которые сыграли ключевую роль в его карьере.

Отвергнутый SHAMAN отказался от гонорара

Отвергнутый SHAMAN отказался от гонорара
Ярослав Дронов работает над своей репутацией. 14 сентября российский певец Ярослав Дронов, поющий под псевдонимом SHAMAN, должен был выступать на Дне города и края в Ставрополе.

Долина призналась в проблемах с голосовыми связками: Ужас

Долина призналась в проблемах с голосовыми связками: Ужас
Лариса Долина не отменила ни одного концерта. Лариса Долина, недавно пострадавшая от мошеннических действий, отказывается обсуждать эту тему с журналистами.

Держали под руки: черная от горя Понаровская едва стояла на ногах на похоронах сына

Держали под руки: черная от горя Понаровская едва стояла на ногах на похоронах сына
В Москве началась церемония прощания с единственным сыном Ирины Понаровской. На убитую горем звезду страшно смотреть... Наследник звезды художник Энтони Родд умер в Москве 20 сентября от внезапной остановки сердца.

Выбор читателей

24/09ВтрДержали под руки: черная от горя Понаровская едва стояла на ногах на похоронах сына 22/09ВскУспенская выдала, кому ни за что не позволила бы спеть свои песни 23/09ПндГлюкозе не удастся выйти сухой из воды после позора в Красноярске 23/09ПндТест: насколько хорошо вы знаете советские праздники? 23/09ПндОльга Орлова отреклась от мужа в день его рождения 23/09Пнд"Врет": Алсу мечет гром и молнию в адрес бывшего мужа и его адвоката