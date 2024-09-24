Родившая Хилькевич испытывает жуткий страх: Скорее переходите, чтобы увидеть это уродство

Неделю назад 37-летняя Анна Хилькевич стала мамой в третий раз. Актриса подарила своему супругу Артуру Волкову еще одну очаровательную дочь.



Артистка, известная по роли в популярном сериале "Универ", наконец-то раскрыла тайну имени своей новорожденной. По ее словам, имя для малышки пришло к ней в самый момент родов, что добавляет особую значимость этому событию.

Однако радость материнства не обошлась без переживаний. Хилькевич поделилась своим главным страхом, который стал для нее особенно актуальным после родов. Она открыто призналась, что ее фигура сейчас далека от идеала. "Страшно показывать, что имеется сейчас. Знаете, почему страшно? Не то чтобы стыдно перед вами, нет. Я знаю наверняка, что СМИ схватят и поставят у себя с кричащими заголовками "Хилькевич показала свой толстый живот! Скорее переходите, чтобы увидеть это уродство!", — написала она в социальных сетях.

Эти слова отражают не только её личные переживания, но и общее давление, с которым сталкиваются многие женщины после рождения детей. Общество часто накладывает жесткие стандарты на внешний вид женщин, особенно знаменитостей. Хилькевич стала жертвой этого давления и теперь испытывает страх перед тем, как ее тело будет воспринято окружающими.

Несмотря на эти переживания, актриса подчеркивает, что для нее главное — это здоровье и счастье детей. Она старается находить баланс между материнством и собственным самочувствием. Хилькевич активно делится своими мыслями и переживаниями с подписчиками, надеясь, что её откровенность поможет другим женщинам почувствовать себя менее одинокими в своих страхах.