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Понедельник 2 сентября

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Бедрос Киркоров попал в реанимацию в тяжелом состоянии

Бедрос Киркоров попал в реанимацию в тяжелом состоянии
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Отец Филиппа Киркорова находится в больнице.

Народный артист России Бедрос Киркоров по сообщениям СМИ, попал в реанимацию в тяжелом состоянии. По слухам, у отца Филиппа Киркорова обнаружен отек легких. Позже представитель Филиппа Киркорова Екатерина Успенская заявила, что родитель исполнителя постоянно общается с сыном по телефону и его состояние нельзя назвать тяжелым, как пишут в СМИ. Однако причину госпитализации Успенская не указала.

В последнее время здоровье 92-летнего Бедроса начало подводить. До начала лета ему было трудно передвигаться, но в июне он хвалился, что снова начал ходить сам. Женщина, которая находится рядом с ним и во всем ему помогает, сиделка Татьяна, не дает пожилому артисту сникнуть и постоянно мотивирует его. Именно она настаивает на ежедневных занятиях, поднимает Бедросу Киркорову настроение и моральный дух. Перед сыном артиста женщина отчитывается о том, как его родитель провел день, что Филиппу тоже очень импонирует.

Несмотря на неполадки со здоровьем, артист старается жить активной жизнью. В прошлом году он уже попадал в руки медиков на фоне проблем с сердцем. Также ему понадобилась скорая помощь во время одного из приступов астмы.

Однако про личную жизнь заболевший Киркоров тоже не забывает. Не так давно он расстался со своей супругой Людмилой, с которой прожил в браке 25 лет, а затем завел отношения с 43-летней блондинкой. После нее была 57-летняя подруга сердца. Что сейчас на амурном фронте Бедроса пока неизвестно.

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2 сентября 2024, 08:44
Бедрос Киркоров. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
РБК• Требует проверки

Фоторепортаж

Слава, Киркоров, Климова: кто из звезд шоу-бизнеса имеет цыганские корни

Александр Бердников. Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Валерий Леонтьев. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Слава (Анастасия Сланевская). Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Екатерина Климова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Филипп Киркоров. Фото: Evgeny Philippov / Global Look Press / Evgeny Philippov/Global Look Press
Анна Нетребко. Фото: Photoagency Interpress / Global Look Press / www.globallookpress.com

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