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Воскресенье 15 сентября

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Что смотреть после Венецианского кинофестиваля-2024: подборка лучших фильмов

Что смотреть после Венецианского кинофестиваля-2024: подборка лучших фильмов
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Недавно завершился 81-й Венецианский кинофестиваль. На его фоне развернулась яркая палитра новых фильмов и впечатлений.

Каждый год фестиваль удивляет зрителей, и в этом году символом события стал разноцветный слон. Этот образ неслучаен: слон напоминает о карнавальных традициях Венеции, а его яркие цвета символизируют разнообразие представленных фильмов — от авторского до жанрового.

Главный приз, "Золотого льва", получил Педро Альмодовар за свою новую работу "Комната по соседству". Этот фильм стал настоящим итогом многолетнего творчества режиссера, объединяя в себе темы любви, страха и женской судьбы. В главных ролях — Тильда Суинтон и Джулианна Мур, которые создают мощный дуэт, исследуя сложные эмоциональные связи. Ожидаем, что "Комната…" вскоре появится и в российских кинотеатрах.

Не менее ожидаемым станет и фильм "Плохая девочка" Халины Рейн с Николь Кидман в главной роли. Кидман сыграла женщину, вступившую в роман с молодым подчиненным, что вызвало бурные обсуждения среди критиков. Тем не менее, фильм обещает быть интересным для поклонников триллеров, особенно тех, кто вырос на культовых лентах 90-х. Кидман была удостоена "Кубка Вольпи" за лучшую женскую роль, что лишь подогревает интерес к фильму.

Приз за лучшую мужскую роль достался Венсану Линдону за его работу в "Тихом сыне". Этот фильм рассказывает о сложных отношениях между родителем и взрослым ребенком, что делает его актуальным для многих зрителей. Линдон снова подтвердил свой статус любимца публики.

Особое внимание стоит уделить "Бруталисту" Брэйди Корбета — фильму, который получил приз за лучшую режиссуру. Эта амбициозная арт-драма, в которой главную роль сыграл Эдриан Броуди, погружает зрителей в мир вымышленного архитектора-еврея, сбежавшего из Европы после Второй мировой войны. Сравнение с работами Пола Томаса Андерсона не случайно: "Бруталист" впечатляет своей масштабностью и глубиной.

Венецианский кинофестиваль 2024 года оставил после себя яркие впечатления и множество поводов для обсуждений. Каждый из представленных фильмов — это уникальный взгляд на человеческие эмоции и отношения, которые будут долго обсуждаться зрителями и критиками. Так что выбирайте, что смотреть дальше: от триумфа Альмодовара до арт-драмы Корбета — каждый найдет что-то по душе.

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15 сентября 2024, 06:43
Фото: Freepik
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