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Пятница 13 сентября

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Исповедь молодой Музы об отношениях с 98-летним Зацепиным, необходимости свадьбы и детях

Исповедь молодой Музы об отношениях с 98-летним Зацепиным, необходимости свадьбы и детях
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Александр Зацепин – автор "Волшебника-недоучки", "Песенки о медведях", "Песни про зайцев" и множества других популярных песен из советских фильмов. Легендарному композитору идет 99-й год! Сегодня рядом с ним молодая прекрасная Муза – так зовут спутницу маэстро, которая помогает ему во всех делах. Первое откровенное интервью рожденная в Ташкенте красавица дала "Дни.ру".

Вы с Александром Сергеевичем – очень красивая пара. Но большая разница в возрасте вас не смущает? Маэстро ведь идет 99-й год!

На мой взгляд, люди такого плана, как Зацепин – люди гениальные! – живут вне времени, вне рамок. И мы с ним на одной волне. Он в курсе всех событий, всех новинок. Каждый номер "Науки и жизни" читает от корки до корки! Когда он обедает, рядом всегда лежит журнал, потому что другого времени у него на чтение нет. И порой говорит, что ощущает себя эдаким путешественником в будущее, поскольку помнит совсем иную жизнь, с другой техникой и технологиями. А сегодня он на "ты" с компьютером, который ему в молодости казался фантастикой.

А живете вы вместе?

Каждый день мы видимся и проводим вместе по 3-4 часа. Пьем его любимый кофе, а потом занимаемся работой – смотрим, слушаем, ищем что-то новое. У него написано столько музыки, о которой не только люди не знают, но и он о ней забывает. Я всю ее изучила, сейчас занимаюсь каталогизацией, оркестровкой, если надо. Помогаю я ему и в бытовых вопросах.

Раз в месяц, впрочем, приходит домработница, но особой необходимости в ней нет – Зацепин сам по себе очень аккуратный, любит, чтобы все лежало на своих местах. Сам моет посуду, сам стирает. Домработница даже не готовит, потому что Александр Сергеевич любит заказывать готовую еду. А я варю диетические кашки, поскольку ему совершенно нельзя ни соленое, ни сладкое ни жирное.

Что касается совместного проживания, то пока мы об этом не думали. Зацепину, как творческому человеку, важно какое-то время в сутки быть одному, чтобы анализировать, думать, сочинять. Все это помогает не совершать ошибок. К тому же сейчас жить вместе нет необходимости.

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

У Александра Сергеевича есть взрослая, 68-летняя дочь Елена, которая сегодня живет во Франции. Как отнеслась она к вашему появлению в жизни ее знаменитого отца?

Это прекрасная, хорошо образованная (училась в МГИМО – Прим. ред.), в том числе и музыкально, женщина. Она – языковед, занимается переводом медицинской литературы. Александр Сергеевич доверяет ее вкусу и даже когда у него есть какие-то сомнения, посылает дочери треки на экспертизу. Я думаю, что она рада тому, что я окружила Александра Сергеевича теплом и заботой, а она может спокойно заниматься своими детьми и внуками. Когда мой отец женился во второй раз, я была рада, поскольку очень важно, чтобы у человека был кто-то рядом, опекал, поддерживал, понимал.

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

Всех интересует, когда ждать вашу с Зацепиным свадьбу. Хотите ли стать пятой женой и законной Музой Зацепина?

Любовь бывает разной. И она, как некий всплеск эмоций, продлевает человеку жизнь. Я вижу, что у Александра Сергеевича со мной горят глаза, что он очень доволен, что у него на лице всегда улыбка.

Он говорит мне: "Как жалко, что я тебя поздно встретил!.."

У него было много женщин, которые хотели бы быть рядом с ним. Но он сказал, что ему с ними неинтересно, даже скучно. Вначале – всплеск эмоций, а потом, спустя месяц-два, он понимал, что это не его человек, что у них разные жизни. А мы с ним близки и по профессии, и в творчестве, и в жизненной позиции, и во вкусах. Что касается свадьбы, то я не спешу. Необходимость брака может возникнуть только тогда, когда моя помощь Зацепину и постоянное присутствие рядом будут нужны ему в большой степени. Пока он может себя обслуживать, жениться нужды нет. Но когда ему надо будет помогать, я, конечно, с радостью приму его предложение.

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13 сентября 2024, 13:17
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
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Фото: соцсети / @juliavysotskayaofficial
Фото: соцсети / @juliavysotskayaofficial
Фото: соцсети / @juliavysotskayaofficial
Фото: соцсети / @juliavysotskayaofficial

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