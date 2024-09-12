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Четверг 12 сентября

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"Детский лепет": выходка Чеботиной вызвала у Кудрявцевой недоумение

"Детский лепет": выходка Чеботиной вызвала у Кудрявцевой недоумение
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Телеведущая Лера Кудрявцева не стала скрывать своего разочарования после знакомства с певицей Люсей Чеботиной. В интервью она открыто высказала свое недовольство как поведением, так и творчеством молодой артистки.

Кудрявцева, известная своей прямолинейностью, рассказала о том, как прошла их встреча в гримерке. По ее словам, она подошла к Люсе с дружеским настроением и попыталась завести разговор: "Я говорю: "Люсь, очень приятно познакомиться". На что мне буркнули: "Приятно". Никакой теплоты, никакого интереса".

Лера отметила, что такое отношение ее удивило и огорчило. Она ожидала более открытого общения, особенно от человека, который находится на виду у публики.

Кроме того, телеведущая не осталась равнодушной к музыке Чеботиной. После прослушивания ее песни "За бывшего" Кудрявцева не удержалась от критики, сравнив текст с "детским лепетом". Она подчеркнула, что подобные высказывания не соответствуют возрасту и опыту взрослой женщины: "Взрослые девочки так не будут говорить никогда: "Лучше меня ты никого не повстречаешь…". Да повстречает он и лучше тебя, и хуже".

Критика Кудрявцевой вызвала широкий резонанс в медиа-пространстве. Многие поклонники и коллеги начали обсуждать ее слова, разделяя мнения о том, насколько справедлива такая оценка. Некоторые поддержали телеведущую, отмечая, что в шоу-бизнесе важно быть не только талантливым, но и уметь вести себя достойно. Другие же встали на защиту Чеботиной, утверждая, что каждый имеет право на свое выражение и стиль.

Шоу-бизнес в Telegram

12 сентября 2024, 19:56
Лера Кудрявцева. Фото: Феликс Грозданов
Программа "PRO-Новости" на Муз-ТВ✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Костенко на сносях, а Кудрявцева в гипсе: как звезды отметили День влюбленных

Скриншот: соцсети
Скриншот: соцсети
Наталья Подольская. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Алина Загитова. Фото: t.me/azagitova_official/1591

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