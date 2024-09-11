"Это было настоящей пыткой": с Борисовой случилось ужасное на съемках шоу

Дана Борисова поделилась неожиданными испытаниями, с которыми столкнулась во время съемок нового шоу "Звезды в джунглях" в Колумбии. Поездка телеведущей оказалась полна приключений и сюрпризов.



По словам Борисовой, дорога к проекту была не из легких. Она потеряла багаж, опоздала на рейс и два дня провела в аэропорту Стамбула. Несмотря на все трудности, она вспоминает это время как уникальное приключение, которое кардинально изменило ее жизнь. "Все запуталось и перепуталось, но я все равно считаю это опытом", — отметила она.



Подготовка к шоу включала в себя преодоление страхов, таких как боязнь крыс и насекомых. Однако самым большим сюрпризом для нее стало то, что в спальне свет отключался только тогда, когда последний участник ложился спать. В итоге, по словам ведущей, она могла наслаждаться темнотой всего полтора-два часа. "Это было настоящей пыткой", — призналась она.

Кроме того, Дана отметила, что ей было сложно подстраиваться под молодых блогеров, с которыми ей пришлось делить пространство. "Спать в одной комнате с малолетними парнями-блогерами — это еще одна пытка!", — добавила она с улыбкой. По ее словам, обычно окружающие адаптируются под нее, но в этот раз ситуация была иной.

В проекте вместе с Борисовой участвуют известные личности: певец Натан, комики Фил Воронин и Игорь Чехов, актеры Александр Волохов и Даниил Вахрушев, блогеры Женя Кривцова и Валерия Чекалина, актриса дубляжа Дарья Блохина и ведущая Алена Блин. Премьера шоу запланирована на 22 сентября.

Недавно Борисова также поделилась своими мыслями о том, как справиться с зависимостями. В своем блоге она рассказала о важности поддержки близких. Этот опыт стал для нее важным шагом на пути к личной трансформации.