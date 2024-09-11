Прохор Шаляпин похвалился богатой невестой: Ради квартиры

Прохор Шаляпин воссоединился с бывшей возлюбленной.

Завидный холостяк Прохор Шаляпин до недавних времен оставался одиноким. Он неоднократно рассказывал журналистам, что предпочитает заводить отношения с дамами, которые гораздо старше. Однако есть в биографии знаменитости и пассии помоложе.

В 2015 году Шаляпин начал встречаться с Анной Калашниковой. Когда Аня забеременела, исполнитель, как истинный джентльмен, разорвал текущие на тот момент отношения с Ларисой Копенкиной.

Молодая пара была вместе на протяжении двух лет. Идиллию разрушило сообщение о том, что сын, которого воспитывал исполнитель оказался ему не родным.

Теперь, спустя годы, парочка, похоже, воссоединилась. Во всяком случае, об этом рассказала журналистам Калашникова. Она также добавила, что они с Прохором записали совместный трек. Впрочем, Шаляпин подтвердил это в своей манере. Он похвалился богатой невестой.

"Ну, конечно, ради твоей шестикомнатной квартиры", – пошутил Шаляпин.

Недавно Анна Калашникова стала обладательницей шестикомнатных апартаментов. Она заявила, что купила квартиру для своего подрастающего сына, которому с каждым годом нужно все больше места.

Кстати, певец стал одним из первых гостей в новом доме своей подруги. Он рассказывал, что квартира Калашниковой, площадью 300 квадратных метров, расположена в шикарном жилищном комплексе в хорошем районе столицы. Из апартаментов открываются прекрасные виды, а рядом расположены секции, школа, и детская площадка.