Наталья Штурм подарила квартиру любовнику: Всегда приятно

Отношение Галкина* к Пугачевой вызвало шок Тесты Сын Джоли и Питта попал в ДТП Игры Сонник

Топ новостей недели

Фаворитка Пугачевой и Лорак отменила гастроли из-за сложившейся ситуацииФаворитка Пугачевой и Лорак отменила гастроли из-за сложившейся ситуации Названа настоящая причина аморального поведения трогавшей себя за промежность ГлюкозыНазвана настоящая причина аморального поведения трогавшей себя за промежность Глюкозы 90-летний Познер срочно доставлен в больницу из-за страшного диагноза – СМИ90-летний Познер срочно доставлен в больницу из-за страшного диагноза – СМИ "Извиняться я ни перед кем не буду": оскандалившаяся Лолита сделала объявление"Извиняться я ни перед кем не буду": оскандалившаяся Лолита сделала объявление

Лента новостей

Вторник 6 августа

18:55Наталья Штурм подарила квартиру любовнику: Всегда приятно 18:37Прямо в интимное место: Ди Каприо пострадал во время забав с молодой пассией 18:06Андрей Воробьев заявил о переселении более 800 человек из аварийного жилья в Подольске 17:55"Встаньте перед зеркалом": поющая на русском Брежнева язвительно ответила на критику 17:55Как сейчас выглядит могила умершей 40 лет назад великой Фаины Раневской 17:30Киркоров пересек госграницу: что заставило артиста покинуть Россию 16:02Патриотично: беременная Погребняк решила дать ребенку необычное имя 15:52Не выдержал: Галкин* сделал заявление о возвращении Пугачевой в Россию 14:15Тест: насколько хорошо вы знаете культовый советский фильм "Неуловимые мстители"? 13:42Горожане могут провести свои мероприятия в рамках "Лета в Москве. Все на улицу!" 12:53Держались за руки и улыбались: 98-летий композитор Зацепин вышел в свет с молодой Музой 12:50Концерты, тренировки и медиаарт: как стартовал форум-фестиваль "Москва 2030" 12:21Переполненные счастьем Николаев и Проскурякова показали нового малыша после трагедии 11:1846-летняя Орлова откровенно рассказала о борьбе с распространенной зависимостью 10:31"Многие в клинике": Кравец сообщила о страшной эпидемии среди звезд 10:13Теперь навсегда в России: молодую и красивую Аллу Пугачеву заметили в центре Москвы 10:07Сделано громкое заявление о приближающемся разводе Пугачевой и Галкина* 08:56Пластический хирург сделал заявление об изменениях во внешности опозорившейся Глюкозы 06:35Ургант воссоединился с Познером для появления на публике: где их можно увидеть 03:42Меган Маркл и принц Гарри решили устроить слежку за своими детьми 00:04Сын Джоли и Питта провел неделю в реанимации после жуткой аварии 22:17"Обгадила пьедестал": Распутина отвернулась от Пугачевой из-за "одного слова" 21:36"Была дико напугана": Легкоступова жила в страхе перед Пугачевой до самой смерти 20:20Особенный праздник: дочь покойной Заворотнюк показала округлившийся живот 20:04Откуда столько денег? Ксения Бородина сделала себе неприлично дорогой подарок – фото 19:30Прощай, Голливуд: стало известно об уходе звезды "Сумерек" Паттинсона 18:46Тест: хорошо ли вы помните советский фильм "Три плюс два"? 18:36"Он – секс": Водонаева смотрит с вожделением за звезду российского кино 17:54"Вменяемая и адекватная": Водонаева встала грудью за униженную Волочкову 17:38Судьба детей Пугачевой решена: возвращаются 16:52"Мы будем делать это": Водонаева закрутила роман со звездой Голливуда 16:51Жириновский все знал: о чем он предупреждал Урганта 16:22В критическом состоянии: скандальному блогеру ампутируют ногу после приговора 15:36Названа реальная причина противоречивого поведения Пугачевой 15:04Изменившаяся до неузнаваемости Надежда Бабкина вызвала тревогу 13:34Тест: угадай известный советский фильм по головному убору актера 12:17В рамках форума-фестиваля "Москва 2030" пройдет День физкультурника 11:35"Не могу вообще есть": резко похудевшая Самойлова показала фигуру в бикини 10:09Натерпевшийся Киркоров принял самое важное решение ради будущего детей 09:10Костенко и Тарасов готовятся вновь стать родителями после громкого заявления 04:22Обманула народ: вскрылась ложь Аллы Пугачевой в Латвии 01:15Как сохранить красивую кожу во время беременности: рекомендации косметолога 22:36Какое унижение: Галкин* показал хамское отношение к Пугачевой 19:49"Плевать хотела": "переобувшаяся" Бородина оправдалась за личную жизнь напоказ 16:29"Есть шанс": Иван Ургант вернется на ТВ только при одном условии 14:10"Такое издевательство": народ пристыдил переделанную Семенович из-за несуразности 12:10ТЕСТ: Угадай стоимость популярных товаров в СССР 09:35Как стресс влияет на здоровье зубочелюстной системы 06:07Почему Брэд Питт винит Анджелину Джоли в травмировании сына при опасном ДТП 03:16Путь от всенародной любви до статуса изгоя: Меган Маркл исполнилось 43 года
685
400
true
Dni.today
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.today»
235
35

Наталья Штурм подарила квартиру любовнику: Всегда приятно

Наталья Штурм подарила квартиру любовнику: Всегда приятно
101

Певица Наталья Штурм решила сделать ухажеру щедрый подарок.

Наталья Штурм удивляет подписчиков в популярной соцсети различными историями из личной жизни и вовсе не стесняется того, что меняет мужчин как перчатки. Когда певица сообщает о расставании с одним ухажером, спустя недолгое время она хвастается появлением нового любовника.

Стабильности на личном фронте у Натальи Штурм, судя по всему, нет, поэтому недавнее сообщение исполнительницы хита "Школьный роман" в блоге весьма удивило и озадачило интернет-пользователей. Певица опубликовала снимок, сделанный в кабинете нотариуса, и написала, что собирается подарить квартиру любимому.

"У нотариуса. Подарить квартиру любимому человеку всегда приятно", – отметила 58-летняя знаменитость.

Такое решение Натальи встревожило поклонников. Они сочли его как минимум странным, поскольку не принято, чтобы женщины дарили недвижимость мужчинам, да еще и тому, кого знаешь относительно недавно.

Недавно Наталья Штурм публично отчитала одного из любовников. Певице не понравилось, что мужчина, снявший для встречи с ней виллу, опоздал на самолет поэтому прилетел к ней гораздо позже. Подробнее об этом рассказывали "Дни.ру".

Телеграм канал

6 августа 2024, 18:55
Наталья Штурм. Фото: YouTube / @RTVItainment
Соцсети• Требует проверки

Фоторепортаж

От Толкалиной до Тодоренко: страшно красивые иконы шоу-бизнеса

Любовь Толкалина. Фото: соцсети
Наталья Штурм. Фото: соцсети
Ольга Серябкина. Фото: соцсети
Екатерина Андреева. Фото: соцсети
Ида Галич. Фото: соцсети
Регина Тодоренко. Фото: соцсети

По теме

"Разрушают организм": 58-летняя Наталья Штурм страдает от невыносимой боли

"Покобенилась": разыгравшая драму Штурм устроила взбучку богатому любовнику
Наталья Юрьевна Штурм

Наталья Юрьевна Штурм Певица

Прямо в интимное место: Ди Каприо пострадал во время забав с молодой пассией

Прямо в интимное место: Ди Каприо пострадал во время забав с молодой пассией
Леонардо Ди Каприо на отдыхе пришлось несладко. Ди Каприо проводит жаркие летние дни в Италии – на родине его возлюбленной Виттории Черетти.

"Встаньте перед зеркалом": поющая на русском Брежнева язвительно ответила на критику

"Встаньте перед зеркалом": поющая на русском Брежнева язвительно ответила на критику
Певица Вера Брежнева отреагировала на замечание соотечественников. После начала известных всем событий февраля 2022 года Вера Брежнева отвернулась от России и стала не только говорить, но и петь на украинском языке.

Как сейчас выглядит могила умершей 40 лет назад великой Фаины Раневской

Как сейчас выглядит могила умершей 40 лет назад великой Фаины Раневской
19 июля 1987 года не стало Фаины Раневской – одной из величайших актрис XX века. Корреспондент "Дни.ру" побывал на ее могиле на Новом Донском кладбище Москвы. Фанни Гиршевна Фельдман, больше известная как Фаина Георгиевна Раневская, ушла из жизни 19 июля 1984 года в Кунцевской больнице столицы.

Киркоров пересек госграницу: что заставило артиста покинуть Россию

Киркоров пересек госграницу: что заставило артиста покинуть Россию
Филипп Киркоров покинул родную страну. На днях Филипп Киркоров пересек государственную границу, судя по его публикациям в популярной соцсети.

Патриотично: беременная Погребняк решила дать ребенку необычное имя

Патриотично: беременная Погребняк решила дать ребенку необычное имя
Мария Погребняк раскрыла, как назовет своего малыша. Блогер Мария Погребняк находится в ожидании четвертого ребенка.

Выбор читателей

05/08ПндСудьба детей Пугачевой решена: возвращаются 04/08ВскКакое унижение: Галкин* показал хамское отношение к Пугачевой 06/08ВтрТеперь навсегда в России: молодую и красивую Аллу Пугачеву заметили в центре Москвы 05/08ПндОбманула народ: вскрылась ложь Аллы Пугачевой в Латвии 05/08ПндНатерпевшийся Киркоров принял самое важное решение ради будущего детей 05/08ПндИзменившаяся до неузнаваемости Надежда Бабкина вызвала тревогу