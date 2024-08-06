Переполненные счастьем Николаев и Проскурякова показали нового малыша после трагедии

Отношение Галкина* к Пугачевой вызвало шок Тесты Сын Джоли и Питта попал в ДТП Игры Сонник

Топ новостей недели

Фаворитка Пугачевой и Лорак отменила гастроли из-за сложившейся ситуацииФаворитка Пугачевой и Лорак отменила гастроли из-за сложившейся ситуации Названа настоящая причина аморального поведения трогавшей себя за промежность ГлюкозыНазвана настоящая причина аморального поведения трогавшей себя за промежность Глюкозы 90-летний Познер срочно доставлен в больницу из-за страшного диагноза – СМИ90-летний Познер срочно доставлен в больницу из-за страшного диагноза – СМИ "Извиняться я ни перед кем не буду": оскандалившаяся Лолита сделала объявление"Извиняться я ни перед кем не буду": оскандалившаяся Лолита сделала объявление

Лента новостей

Вторник 6 августа

12:21Переполненные счастьем Николаев и Проскурякова показали нового малыша после трагедии 11:1846-летняя Орлова откровенно рассказала о борьбе с распространенной зависимостью 10:31"Многие в клинике": Кравец сообщила о страшной эпидемии среди звезд 10:13Теперь навсегда в России: молодую и красивую Аллу Пугачеву заметили в центре Москвы 10:07Сделано громкое заявление о приближающемся разводе Пугачевой и Галкина* 08:56Пластический хирург сделал заявление об изменениях во внешности опозорившейся Глюкозы 06:35Ургант воссоединился с Познером для появления на публике: где их можно увидеть 03:42Меган Маркл и принц Гарри решили устроить слежку за своими детьми 00:04Сын Джоли и Питта провел неделю в реанимации после жуткой аварии 22:17"Обгадила пьедестал": Распутина отвернулась от Пугачевой из-за "одного слова" 21:36"Была дико напугана": Легкоступова жила в страхе перед Пугачевой до самой смерти 20:20Особенный праздник: дочь покойной Заворотнюк показала округлившийся живот 20:04Откуда столько денег? Ксения Бородина сделала себе неприлично дорогой подарок – фото 19:30Прощай, Голливуд: стало известно об уходе звезды "Сумерек" Паттинсона 18:46Тест: хорошо ли вы помните советский фильм "Три плюс два"? 18:36"Он – секс": Водонаева смотрит с вожделением за звезду российского кино 17:54"Вменяемая и адекватная": Водонаева встала грудью за униженную Волочкову 17:38Судьба детей Пугачевой решена: возвращаются 16:52"Мы будем делать это": Водонаева закрутила роман со звездой Голливуда 16:51Жириновский все знал: о чем он предупреждал Урганта 16:22В критическом состоянии: скандальному блогеру ампутируют ногу после приговора 15:36Названа реальная причина противоречивого поведения Пугачевой 15:04Изменившаяся до неузнаваемости Надежда Бабкина вызвала тревогу 13:34Тест: угадай известный советский фильм по головному убору актера 12:17В рамках форума-фестиваля "Москва 2030" пройдет День физкультурника 11:35"Не могу вообще есть": резко похудевшая Самойлова показала фигуру в бикини 10:09Натерпевшийся Киркоров принял самое важное решение ради будущего детей 09:10Костенко и Тарасов готовятся вновь стать родителями после громкого заявления 04:22Обманула народ: вскрылась ложь Аллы Пугачевой в Латвии 01:15Как сохранить красивую кожу во время беременности: рекомендации косметолога 22:36Какое унижение: Галкин* показал хамское отношение к Пугачевой 19:49"Плевать хотела": "переобувшаяся" Бородина оправдалась за личную жизнь напоказ 16:29"Есть шанс": Иван Ургант вернется на ТВ только при одном условии 14:10"Такое издевательство": народ пристыдил переделанную Семенович из-за несуразности 12:10ТЕСТ: Угадай стоимость популярных товаров в СССР 09:35Как стресс влияет на здоровье зубочелюстной системы 06:07Почему Брэд Питт винит Анджелину Джоли в травмировании сына при опасном ДТП 03:16Путь от всенародной любви до статуса изгоя: Меган Маркл исполнилось 43 года 00:47Как ортодонтия может помочь при хронической усталости и недосыпе 22:03"Бог поможет": Лепс отказался давать деньги обратившемуся к нему Кушанашвили 20:22Изменившаяся Собчак сравнила свои несовершенства с фекалиями 20:01"Я улетел": Буйнов принял спонтанное решение на фоне неблагоприятной ситуации 19:54Этот тест пройдут те, у кого редкий кулинарный талант – умеете ли вы готовить? 19:00"Согласился, не раздумывая": объявивший о своем возвращении Ургант обратился к публике 18:25"Она лицемер": Кушанашвили сделал сенсационное заявление о позоре Глюкозы 18:25Серьезная конкуренция: российские актеры, которые поют не хуже поп-звезд 17:47Братья по несчастью: "живой мертвец" Кушанашвили оказался на месте Костомарова 16:21Дети от новой женщины: как 62-летний Том Круз собирается начать жизнь с чистого листа 16:20"Я так счастлива": беременная Погребняк объявила о долгожданном событии 14:06Измотанный отношениями принц Уильям расстался с Кейт Миддлтон по телефонному звонку
685
400
true
Dni.today
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.today»
235
35

Переполненные счастьем Николаев и Проскурякова показали нового малыша после трагедии

Переполненные счастьем Николаев и Проскурякова показали нового малыша после трагедии
133

Недавно в семье известного композитора Игоря Николаева и певицы Юлии Проскуряковой произошла радостное событие. Они стали счастливыми владельцами нового щенка.

Это стало значимым шагом после тяжелой утраты, когда в конце мая ушла из жизни их любимая собака. Шпиц Зоя прожила 14 лет и 8 месяцев, и ее уход стал настоящим ударом для всей семьи. Супруги долгое время скорбели по своему питомцу, который был не просто собакой, а настоящим членом семьи.

После периода печали и размышлений о том, как важно иметь рядом верного друга, Николаев и Проскурякова решили, что пришло время вновь открыть свои сердца для любви и заботы. В результате они выбрали щенка золотистого ретривера и назвали малыша Гердой. Это имя символизирует новую жизнь и надежду, которую приносит с собой этот маленький комочек счастья.

В социальных сетях Игорь Николаев поделился трогательным моментом первой встречи своей дочери Вероники с новой собакой. На снимке девочка нежно обнимает Герду, и на её лице сияет счастливая улыбка. "Первая встреча Вероники и Герды! У нас новый член семьи!", — написал композитор, радуясь тому, что в их доме вновь звучит смех и радость.

Фото: соцсети

Несмотря на разницу в возрасте — Игорю Николаеву недавно исполнилось 64 года, а Юлии Проскуряковой всего 41 — это не мешает им наслаждаться совместной жизнью и растить дочь Веронику. Их любовь и поддержка друг друга делают семью крепкой и счастливой. Это третий брак Николаева, который стал более чем успешным благодаря появлению дочери.

Появление Герды стало символом нового начала для семьи. Щенок не только заполнит пустоту после Зои, но и станет источником радости и вдохновения для всех. Игорь и Юлия уверены, что новая собака принесет в их жизнь много положительных эмоций и ярких моментов.

Теперь у них есть возможность создать новые воспоминания, которые будут согревать их сердца. В этой истории о любви, утрате и новом начале можно увидеть, как важно открывать свои сердца для новых возможностей, несмотря на переживания прошлого.

Телеграм канал

6 августа 2024, 12:21
Игорь Николаев. Фото: Феликс Грозданов
Соцсети✓ Надежный источник

По теме

Королева сделала признание о детях от Николаева и внеплановой беременности
Игорь Юрьевич Николаев

Игорь Юрьевич Николаев певец, поэт, композитор, музыкальный продюсер

 Юлия Павловна Проскурякова

Юлия Павловна Проскурякова певица

46-летняя Орлова откровенно рассказала о борьбе с распространенной зависимостью

46-летняя Орлова откровенно рассказала о борьбе с распространенной зависимостью
Ольга Орлова поделилась своим подходом к борьбе с зависимостью от сладкого. По ее словам, способ схож с методами, используемыми для преодоления других зависимостей. Орлова подчеркнула важность принятия решения о разрыве отношений со сладостями, будь то временно или навсегда.

"Многие в клинике": Кравец сообщила о страшной эпидемии среди звезд

"Многие в клинике": Кравец сообщила о страшной эпидемии среди звезд
Мы живем в тревожное время. Агрессивная новостная повестка негативно влияет на психику граждан. Причем звезды, как оказалось, страдают в итоге даже сильнее. Работа артиста очень нервная.

Теперь навсегда в России: молодую и красивую Аллу Пугачеву заметили в центре Москвы

Теперь навсегда в России: молодую и красивую Аллу Пугачеву заметили в центре Москвы
После событий 24 февраля 2022 года Алла Пугачева вместе с детьми Лизой и Гарри из аэропорта бизнес-авиации "Внуково-3" частным бортом улетела на Землю Обетованную. Израильское гражданство и паспорт еврейского государства Народная артистка Советского Союза получила в Иерусалиме 22 мая 2022 года. Тем неожиданнее увидеть певицу в родных палестинах сегодня. Алла Пугачева заявила, что жители России "были холопами, стали рабами".

Сделано громкое заявление о приближающемся разводе Пугачевой и Галкина*

Сделано громкое заявление о приближающемся разводе Пугачевой и Галкина*
В последние месяцы в прессе все чаще обсуждаются слухи о возможном разводе Аллы Пугачёвой и ее мужа Максима Галкина*. Эти спекуляции подогреваются различными событиями, которые вызывают сомнения в прочности их брака. Одним из таких тревожных знаков стало известие о том, что Пугачева собирается в Россию вместе с детьми Гарри и Лизой, но без супруга.

Пластический хирург сделал заявление об изменениях во внешности опозорившейся Глюкозы

Пластический хирург сделал заявление об изменениях во внешности опозорившейся Глюкозы
В последнее время внимание общественности активно привлекает певица Глюкоза. Внешность певицы вызывает множество обсуждений и спекуляций. Скандальное выступление в Красноярске, во время которого артистка не только не попадала в ноты, но и позволила себе неприличные жесты, стало поводом для обсуждений не только ее музыкальных данных, но и внешности.

Выбор читателей

05/08ПндСудьба детей Пугачевой решена: возвращаются 04/08ВскКакое унижение: Галкин* показал хамское отношение к Пугачевой 04/08Вск"Такое издевательство": народ пристыдил переделанную Семенович из-за несуразности 05/08ПндОбманула народ: вскрылась ложь Аллы Пугачевой в Латвии 04/08Вск"Есть шанс": Иван Ургант вернется на ТВ только при одном условии 05/08ПндНатерпевшийся Киркоров принял самое важное решение ради будущего детей