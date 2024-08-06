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Вторник 6 августа

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"Многие в клинике": Кравец сообщила о страшной эпидемии среди звезд

"Многие в клинике": Кравец сообщила о страшной эпидемии среди звезд
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Мы живем в тревожное время. Агрессивная новостная повестка негативно влияет на психику граждан. Причем звезды, как оказалось, страдают в итоге даже сильнее.

Работа артиста очень нервная. Постоянные переезды, недосыпы, встречи с людьми с разной энергетикой дают о себе знать. "Многие артисты подсаживаются на запрещенные препараты, на алкоголь, – говорит певица Алена Кравец. – Но немало и тех, кто лишился качественного сна".

Есть немало артистов, которые требуют в райдере, чтобы в номер была полная темнота и тишина, поскольку иначе они спать не могут. Шторы блэкаут есть в списке требований Валерия Леонтьева, SHAMANа, Кати Лель, самой Алены.

"Но меня и это не спасает, – признается Кравец. – Я была вынуждена обратиться в известную в нашей среде клинику по лечению расстройств сна. Я поняла, что страдаю инсомнией, сама не справлюсь с этим состоянием, что снотворные мне не помогают".

Нарушение сна – это очень серьезная проблема. Тяжелое, долгое засыпание, пробуждение посреди ночи, беспокойный сон, излишне раннее пробуждение, чувство, что не высыпаешься, даже если спишь положенные 8 часов – все это тревожные симптомы. Если бессонница носит затяжной характер и принимает хроническую форму, необходимо искать физиологические и психологические причины.

Именно для этого и пошла Кравец в такую клинику. "Я встретила там еще несколько звезд, – пояснила она. – По этическим причинам не могу назвать их имена. Скажу лишь, что среди артистов это приняло размеры страшной эпидемии".

"Я стала изучать азы сомнологии – науки сна, – и способы его нормализации, в том числе освоила специальную медитацию, элементы йоги, как применять успокаивающую фитотерапию, расслабляющие ванны, – говорит Алена. – После стараюсь избегать приема химических препаратов, прописываемых в таких случаях врачами. И, вспомнив наставления бабушки, составила собственную лечебную травяную настойку против инсомнии, которая, вкупе со способами, о которых уже сказала, мне хорошо помогает".

Телеграм канал

6 августа 2024, 10:31
Фото: пресс-служба
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Врач Коньшина дала 5 советов: как помочь ребенку наладить режим сна

Наталья Коньшина. Фото: пресс-служба
Фото: StockSnap / pixabay.com
Фото: stevepb / pixabay.com
Фото: marijana1 / pixabay.com

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