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Вторник 6 августа

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Меган Маркл и принц Гарри решили устроить слежку за своими детьми

Меган Маркл и принц Гарри решили устроить слежку за своими детьми
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Меган Маркл и принц Гарри сделали важный шаг в обеспечении безопасности детей в интернете. Они запустили проект под названием "Родительская сеть".

Инициатива представляет собой приложение, которое предоставляет родителям и опекунам инструменты для создания безопасного и поддерживающего пространства для своих детей в цифровом мире. В условиях, когда кибербуллинг и другие угрозы в интернете становятся все более распространенными, такая программа может оказать значительное влияние на благополучие подрастающего поколения.

Меган Маркл открыто поделилась своим опытом травли в социальных сетях, признавая, что это привело ее к тяжелым мыслям. Она подчеркнула важность поддержки и внимательности к близким: "Если мое высказывание о том, что я преодолела, спасет кого-то или побудит кого-то действительно искренне проверять близких, а не предполагать, что он выглядит хорошо и с ним все в порядке, то это того стоит". Эти слова отражают ее стремление помочь другим справиться с подобными трудностями и создать пространство, где дети и их родители могут чувствовать себя в безопасности.

Принц Гарри также акцентирует внимание на серьезности проблемы. Он отметил, что потеря близкого человека из-за давления и угроз в социальных сетях – это одно из самых страшных событий, с которым можно столкнуться. "Мы всегда говорили о старых временах: если дети живут под твоей крышей, ты знаешь, чем они занимаются. По крайней мере, они в безопасности. Но теперь они могут оказаться в соседней комнате, с помощью планшета или телефона, спуститься в эти кроличьи норы и в течение 24 часов свести счеты с жизнью", — говорит он. Это подчеркивает необходимость активного участия родителей в жизни своих детей и их онлайн-активности.

С учетом того, что у пары есть двое маленьких детей — 5-летний Арчи и 3-летняя Лилибет — инициатива становится особенно актуальной. Меган и Гарри понимают, как важно создать безопасную среду для своих детей в мире, который может быть полон опасностей. Они верят, что родители должны быть первыми, кто реагирует на проблемы своих детей и обеспечивает им поддержку.

Телеграм канал

6 августа 2024, 03:42
Меган Маркл. Кадр: YouTube
The Mirror✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Изгой среди своих и прыщ на теле общества: шаги Меган Маркл по раскаленным углям

Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney

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