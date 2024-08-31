Трубочка для Долиной и телевизор для Баскова: самые необычные райдеры в российском шоу-бизнесе

Журналисты заглянули в райдеры популярных артистов и звезд шоу-бизнеса, чтобы выяснить, какие необычные запросы делают российские знаменитости. И результаты оказались весьма интересными.



Например, Сергей Зверев требует, чтобы его называли исключительно "суперзвездой". Кроме того, он хочет, чтобы на гастроли был приставлен оператор для фиксации каждого его движения. Такой подход к самопрезентации вызывает удивление, но не менее странные запросы встречаются и у других артистов

Кристина Орбакайте в активную фазу своей концертной деятельности также удивляла организаторов своими требованиями. Она отказывалась летать на старых советских самолетах и хотела, чтобы ее встречал автомобиль представительского класса иностранного производства не старше трех лет. В гримерке у нее должно было быть все скромно: чай (обязательно ромашковый), кофе, фрукты и овощи, а также бутерброды с сыром только иностранных производителей.

Интересные моменты можно найти и у других исполнителей. Филипп Киркоров, несмотря на свой звездный статус, выделяется скромностью. Его райдер может меняться в зависимости от диеты: если он на диете, в нем останется только кола-лайт, а если нет — появятся картошка фри и зефир в шоколаде.

Лариса Долина имеет свои капризы: воду ей нужно подавать в бутылочке с трубочкой, причем трубочка должна быть обложена салфеткой, чтобы не бултыхалась. Николай Басков, в свою очередь, не требует ничего особенного — ему достаточно телевизора напротив кровати, чтобы засыпать под его шум.

Райдеры артистов могут быть как весьма экстравагантными, так и удивительно простыми. Они отражают не только индивидуальные предпочтения звезд, но и их отношение к работе и жизни в целом.

