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Пятница 30 августа

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На дочь Казьминой и Аршавина напали средь бела дня – все подробности инцидента

На дочь Казьминой и Аршавина напали средь бела дня – все подробности инцидента
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В Санкт-Петербурге произошел инцидент, который вызвал широкий общественный резонанс. 13-летняя дочь Алисы Казьминой, бывшей супруги известного футболиста Андрея Аршавина, подверглась нападению мужчины.

В Сети появилось видео с камер, на котором запечатлено, как в торговом центре "Морской" охранник грубо бросает школьницу из стороны в сторону, применяя физическую силу. По информации телеграм-канала Shot, инцидент произошел после того, как Алиса и ее друзья громко разговаривали и бегали по залам торгового центра.

На замечания охранника они не отреагировали, что привело к агрессивным действиям 61-летнего Сергея М. Он схватил девочку за руку и повел к выходу, где начал швырять ее и толкать. Очевидцы немедленно вызвали полицию, что позволило остановить насилие.

Охранник был задержан, однако на данный момент ему предъявлено лишь административное обвинение по статье "мелкое хулиганство". Вопрос о возбуждении уголовного дела все еще решается, что вызывает опасения у общественности относительно адекватности наказания за такие действия.

Ни Андрей Аршавин, ни Алиса Казьмина пока не прокомментировали инцидент. Их молчание оставляет место для спекуляций и обсуждений в СМИ и социальных сетях. Напомним, что их отношения были довольно сложными и сопровождались громкими скандалами. Аршавин ушел от своей предыдущей партнерши Юлии Барановской, когда она была беременна третьим ребенком, а Алиса также рассталась с мужем вскоре после рождения дочери.

Несмотря на бурные отношения в прошлом, Казьмина старалась создать комфортную жизнь для своих детей. Она уже была замужем до встречи с Аршавиным и воспитывает двоих детей от предыдущего брака. Однако ее жизнь с футболистом также оказалась непростой: после брака выяснилось о его изменах, что в конечном итоге привело к разводам.

Телеграм канал

30 августа 2024, 17:04
Андрей Аршавин. Фото: соцсети
Shot✓ Надежный источник

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