Брухунова показала редкие кадры общения сына с Петросяном: уже проявляет строгость

Татьяна Брухунова поделилась кадрами семейной идиллии с подписчиками.

Семья Евгения Петросяна сейчас наслаждается последними летними деньками в солнечном Сочи. Молодая жена юмориста активно ведет свои соцсети, но семейными кадрами делится достаточно редко, поэтому поклонники жадно внимают, если такие снимки или ролики появляются в блоге Татьяны Брухуновой.

Однако накануне супруга Евгения Вагановича сделала исключение и поделилась видео, на котором 3-летний Ваган испек для своего папы блины и угощает ими счастливого родителя.

Малыш с детства проявляет строгость к отцу и объясняет, что есть это блюдо можно только после основного приема пищи. Юмористу приходится согласиться на такие условия.

Маленький Ваган уже сейчас кажется довольно взрослым и разумным не по годам. Брухунова рассказывала ранее, что обычный детский сад ее сын не посещает, но все его время расписано. Малыш занят во множестве различных кружков и изучает английский и армянский языки. Кроме всего прочего, Ваган занимается спортом – он ходит на секцию по хоккею.

Петросян не раз высказывался, что чрезмерно гордится своим наследником, ведь в столь юные годы он уже проявляет творческие наклонности, и родители часто берут его с собой в театр, где мальчик ведет себя безупречно. Впрочем, Евгений Ваганович не настаивает, чтобы его отпрыск шел по стопам отца, но задатки артиста у сына отмечает с удовольствием.