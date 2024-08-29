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Четверг 29 августа

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Появившаяся на публике с новым любовником Анджелина Джоли избежала встречи с Брэдом Питтом

Появившаяся на публике с новым любовником Анджелина Джоли избежала встречи с Брэдом Питтом
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Анджелину Джоли появилась на Венецианском кинофестивале в компании предполагаемого нового бойфренда. Речь идет о 40-летнем британском рэпере Akala.

Папарацци запечатлели пару, покидающую отель, и их фотографии быстро разлетелись по всем новостным изданиям. На Джоли было эффектное вечернее платье горчичного цвета от знаменитого дома моды, с которым она теперь ассоциируется после подписания контракта с брендом.

Akala, настоящее имя которого — Кингсли Джеймс Маклин Дейли, не только известный рэп-исполнитель, но и активист и журналист. Он познакомился с Джоли и ее дочерьми, Шайло и Захарой, на Ямайке в мае 2023 года во время литературного фестиваля Calabash.

Источники утверждают, что с тех пор он проявляет заботу о семье актрисы, что, безусловно, является важным аспектом в их отношениях. "Я думаю, что большая часть её влечения к Акале заключается в том, как он общается с её детьми", — отметил один из инсайдеров. Это действительно имеет значение для Джоли, которая всегда ставила семью на первое место.

В Венеции Джоли представит свой новый фильм "Мария" режиссера Пабло Ларраина, в котором она исполнила главную роль. Фильм рассказывает о жизни знаменитой оперной певицы Марии Каллас и является одним из самых ожидаемых проектов фестиваля. Актриса должна появиться на красной ковровой дорожке, что добавляет интриги к её присутствию на мероприятии.

Кроме того, стоит отметить, что перед поездкой в Венецию Джоли решила изменить имидж: ее волосы стали на несколько тонов светлее, что придает ей свежий и современный вид. Однако не все так просто: ранее сообщалось, что на фестиваль также приедет её бывший муж Брэд Питт. Несмотря на их напряженные отношения и продолжающиеся судебные разбирательства, организаторы сделали все возможное, чтобы избежать их встречи.

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29 августа 2024, 20:44
Анджелина Джоли. Кадр: YouTube
In Touch Weekly✓ Надежный источник

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