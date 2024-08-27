Неизлечимо больная Светлана Светличная оказалась прикована к постели

Светлана Светличная получает постоянный уход.

Советская и российская актриса Светлана Светличная дала согласие на то, чтобы ее признали неизлечимо больной и присвоили паллиативный статус. Сейчас артистка не может передвигаться без посторонней помощи и оказалась буквально прикована к постели.

Здоровье актрисы врачи будут поддерживать медикаментами, направленными на симптоматическое лечение, снятие боли и поддержание минимальной активности. До последнего дня жизни кинодивы ее будет сопровождать психологическая поддержка.

Напомним, артистка начала испытывать серьезные проблемы со здоровьем примерно 3 года назад. Тогда у нее диагностировали деменцию и заговорили о плачевной психическом состоянии. Также звезда "Бриллиантовой руки" страдает болезнью Альцгеймера и почти полностью потеряла память. Речь знаменитости заторможена, она испытывает проблемы с мышлением, сообщают СМИ. Недавно у Светланы Светличной обнаружили злокачественное новообразование в голове. Актриса отказалась ложиться на операцию, поскольку опасается, что ее состояние может ухудшиться.

Кстати, когда знаменитость исполнила роль роковой блондинки, ей было всего 28 лет. Этот образ оказался самым значимым и запоминающимся в ее фильмографии. Но столь вызывающий персонаж не подходил под каноны Союза. Поэтому ей пришлось принять жесткие требования советского кинематографа и спрятать свою яркую внешность, играя обычных женщин.

В последнее время актриса перестала сниматься в кино, все чаще появляясь в роли гостя различных телешоу и светских мероприятий. Несмотря на солидный возраст, Светличная выходила в свет в мини и с ярким макияжем. На фоне этого пресса постоянно приписывала ей романы с молодыми мужчинами, среди которых знаменитый певец Прохор Шаляпин и актер Иван Николаев. Ранее ее подозревали в связи с Андреем Мироновым и даже Юрием Гагариным, пишут СМИ.