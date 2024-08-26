"В помойку": Наталья Фриске наехала на Люсю Чеботину из-за перепетого хита сестры

Наталья Фриске, как оказалось, довольно ревностно относится к песням, которые исполняла ее сестра.

На творческом вечере Андрея Губина в рамках фестиваля "Новая волна" выступила Люся Чеботина, исполнив композицию "Ла-ла-ла", которая была написана артистом для Жанны Фриске 20 лет назад. Однако далеко не всем понравилась версия 27-летней певицы. В частности, не оценила выступление Наталья Фриске, сестра покойной исполнительницы.

В своем блоге она разместила публикацию, в которой известный в светских кругах стилист разнес в пух и прах Чеботину за перепетый хит. "Еще один хит в помойку. Можно же было хотя бы Жанну не трогать. Так бездушно, без эмоций", — прокомментировал мужчина, со словами которого, очевидно, согласилась Наталья, а, значит, тоже наехала на молодую артистку.

Стилист также попросил Фриске забрать композиции, которые когда-то исполняла Жанна, себе. Мол, лучше бы Наталья выступала с этими песнями. Та, кстати, не стала комментировать возможность такого решения, но, поскольку сестра умершей девять лет назад артистки разместила эти слова в своем аккаунте, стоит предположить, что она была бы непротив.

Однако Наталья Фриске не раз говорила, что не стремится возвращаться в шоу-бизнес. При этом не так давно она выступала на "Премии МУЗ-ТВ" вместе с другими солистками группы "Блестящие" – почтила память покойной родственницы исполнением хита "А на море белый песок".