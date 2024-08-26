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Понедельник 26 августа

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"В помойку": Наталья Фриске наехала на Люсю Чеботину из-за перепетого хита сестры

"В помойку": Наталья Фриске наехала на Люсю Чеботину из-за перепетого хита сестры
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Наталья Фриске, как оказалось, довольно ревностно относится к песням, которые исполняла ее сестра.

На творческом вечере Андрея Губина в рамках фестиваля "Новая волна" выступила Люся Чеботина, исполнив композицию "Ла-ла-ла", которая была написана артистом для Жанны Фриске 20 лет назад. Однако далеко не всем понравилась версия 27-летней певицы. В частности, не оценила выступление Наталья Фриске, сестра покойной исполнительницы.

В своем блоге она разместила публикацию, в которой известный в светских кругах стилист разнес в пух и прах Чеботину за перепетый хит. "Еще один хит в помойку. Можно же было хотя бы Жанну не трогать. Так бездушно, без эмоций", — прокомментировал мужчина, со словами которого, очевидно, согласилась Наталья, а, значит, тоже наехала на молодую артистку.

Стилист также попросил Фриске забрать композиции, которые когда-то исполняла Жанна, себе. Мол, лучше бы Наталья выступала с этими песнями. Та, кстати, не стала комментировать возможность такого решения, но, поскольку сестра умершей девять лет назад артистки разместила эти слова в своем аккаунте, стоит предположить, что она была бы непротив.

Скриншот публикации в запрещенной социальной сети

Однако Наталья Фриске не раз говорила, что не стремится возвращаться в шоу-бизнес. При этом не так давно она выступала на "Премии МУЗ-ТВ" вместе с другими солистками группы "Блестящие" – почтила память покойной родственницы исполнением хита "А на море белый песок".

Телеграм канал

26 августа 2024, 16:02
Люся Чеботина. Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Соцсети• Требует проверки

Фоторепортаж

Новоявленная звезда ТВ Люся Чеботина: кто она и откуда?

Фото: Евгений Елисеев / Дни.ру
Фото: соцсети / @lusia_chebotina
Фото: соцсети / @lusia_chebotina
Фото: соцсети / @lusia_chebotina

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