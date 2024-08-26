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Понедельник 26 августа

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Новоиспеченная жена Харламова Ковальчук приняла важное решение для своей карьеры

Новоиспеченная жена Харламова Ковальчук приняла важное решение для своей карьеры
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Катерина Ковальчук объявила о сложном решении своим поклонникам.

Недавно стало известно, что Гарик Харламов и Катерина Ковальчук стали законными супругами. Спустя некоторое время, новоиспеченная жена Харламова объявила журналистам, что приняла важное решение для своей карьеры. Актриса продолжит работать, находясь в браке, но делать это будет под фамилией мужа.

Многие артисты сохраняют фамилию, которая сделала их знаменитыми. Но Катерина твердо решила, что станет Харламовой и будет строить свою актерскую кинокарьеру под другой фамилией. Свою девичью фамилию знаменитость готова использовать как творческим псевдоним.

"Семья должна быть под одной фамилией", — высказалась Катерина.

Гарик Харламов решился на пышную свадьбу ради своей избранницы, ведь для нее такое событие было впервые. Торжество стоимостью несколько миллионов рублей удалось на славу, судя по публикациям журналистов. Несмотря на то, что мероприятие было закрытым от прессы, в Сеть просочились некоторые кадры со свадьбы.

Гарик неоднократно признавался, что этой семьи могло и не быть, ведь отношения артистов напоминали спящий вулкан, который периодически извергался. Однако поклонники заметили, что теперь Харламов изменился в отношениях с Ковальчук. Если ранее он заявлял, что не любит природу, то сейчас с удовольствием осуществляет вылазку на свежий воздух со своей молодой женой.

Телеграм канал

26 августа 2024, 12:23
Катерина Ковальчук и Гарик Харламов. Фото: соцсети / @katerinakovalchyk
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Как разбилась красивая история любви Харламова и Асмус

Кристина Асмус и Гарик Харламов. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Кристина Асмус . Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Кристина Асмус . Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Гарик Харламов. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Гарик Харламов. Фото: Grigirii Goryachev/Russian Look/www.globallookpress.com

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