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Понедельник 26 августа

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Сбежавший за границу Дмитрий Тарасов заявил о пятом ребенке

Сбежавший за границу Дмитрий Тарасов заявил о пятом ребенке
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Дмитрий Тарасов рассказал поклонникам о семейных планах.

Бывший футболист Дмитрий Тарасов в браке с Анастасией Костенко около шести лет. За это время в их семье появилось на свет четверо детей. Но едва младшему сыну исполнилось полгода, Тарасов заявил о пятом ребенке.

Отвечая на вопросы подписчиков, Тарасов попросил свою жену ответить на один из них. Поклонники спрашивали, хочет ли пара еще одного ребенка.

"Хотим, но не сейчас", — ответила Костенко.

Муж уточнил еще раз, что жена все-таки не против, на что она ответила согласием.

После слухов о налоговой задолженности Костенко вместе с Тарасовым сбежали за границу, чтобы отдохнуть. Сейчас супружеская чета находится на Кипре. Анастасия, впрочем, рассказала, что всегда вовремя платит налоги, но произошел форс-мажор. Больше всего блогера возмутил тот факт, что информация просочилась в прессу. Она обратилась к адвокатам, которые будут заниматься этим вопросом.

Напомним, ранее Анастасия заявляла, что рожать больше не готова, а хочет взять приемного ребенка. Однако, судя по публикации в соцсети, которую выложил Дмитрий, планы семьи изменились. Спустя полгода после рождения младшего ребенка, женщина уже без страха говорит о следующем.

Кроме того, супруга Тарасова призналась недавно, что ревнует мужа, но научилась с этим справляться. Такие моменты наступают у нее в период восстановления после очередных родов. Костенко также раскрыла секрет своей хорошей формы: правильные привычки, питание и строгая дисциплина.

Телеграм канал

26 августа 2024, 11:17
Дмитрий Тарасов. Фото: соцсети / @tarasov23
соцсети• Требует проверки

Фоторепортаж

Костенко на сносях, а Кудрявцева в гипсе: как звезды отметили День влюбленных

Скриншот: соцсети
Скриншот: соцсети
Наталья Подольская. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Алина Загитова. Фото: t.me/azagitova_official/1591

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