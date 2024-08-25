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Воскресенье 25 августа

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Правдивые фото: как 68-летняя Лариса Долина выглядит без макияжа и фотошопа

Правдивые фото: как 68-летняя Лариса Долина выглядит без макияжа и фотошопа
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Ларисе Долиной в сентябре исполнится 69-лет. Но она в отличной вокальной и физической форме. И даже без макияжа, фильтров и фотошопа остается элегантной, стильной и молодой с любого ракурса и при любом освещении. В чем могли убедиться жители Сочи, которые следят за звездными гостями конкурса "Новая волна".

Лариса Долина не скрывает своих лет. Хотя она выглядит так, что кажется: цифры в паспорте все врут. Подтянутая, стройная, свежая – люди видят ее и говорят, что в жизни она смотрится роскошнее, чем на телеэкране.

Фото: Дни.ру

Кажется, она знает какой-то рецепт, чтобы выглядеть моложе своих лет. Просто звезда эстрады, как и любая женщина, не хочет стареть, поэтому прилагает постоянные усилия к тому, чтобы остановить время... И ей удается даже без макияжа и прически потрясать людей. Ларисой Александровной хочется любоваться и делать комплименты.

Фото: Дни.ру

Кажется, что сейчас Долина выглядит так здорово, как никогда прежде. И это достойно похвалы! Даже в обычной жизни, без сценического грима и света, она безупречна – женственная, элегантная, сексуальная. Вероятно, ее секрет – любовь к жизни, к профессии, к зрителю. Все это заставляет ее следить за собой, оставаться в тонусе, быть ухоженной на сцене и в жизни. Как и положено настоящей звезде и диве!

Телеграм канал

25 августа 2024, 20:19
Фото: Дни.ру
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Из пухлой тетки в стройную леди: как преображалась Лариса Долина

Лариса Долина в июне 2017 года. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Лариса Долина в декабре 2019 года. Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Лариса Долина в сентябре 2020 года. Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Лариса Долина в октябре 2020 года. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Лариса Долина в октябре 2020 года. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Лариса Долина в апреле 2021 года. Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Лариса Долина в августе 2022 года. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

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