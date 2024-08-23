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Пятница 23 августа

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Выздоровевший Боярский заломил тройную цену за выступления

Выздоровевший Боярский заломил тройную цену за выступления
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Михаил Боярский снова начал выступать.

Стало известно, что Михаил Боярский окончательно восстановился после проблем со здоровьем. В ноябре прошлого года он перенес сердечный приступ, ему было назначено лечение и курс реабилитации.

Постепенно артист стал возвращаться к работе, но исключительно в Санкт-Петербурге, поскольку еще не был готов к поездкам по стране. Его гонорар в Северной столице составлял 1 млн рублей. Теперь выяснилось, что выздоровевшая звезда "Гардемаринов" заломила тройную цену за выступления. В Москве Михаил Боярский готов выступить за 3 млн, плюс еще 150 тысяч за перелет его команды.

В райдере также указан пятизвездочный отель. Боярскому необходимо два номер люкс и один стандарт, а также питание в отеле по меню. Программа, с которой артист готов веселить публику, включает песни, совместные танцы и непременное фото со знаменитостью.

Напомним, Боярский оказался в больнице 27 ноября 2023 года с подозрением на обширный инфаркт. Уже на следующий день состояние актера стабилизировалось и его перевели в обычную палату кардиологии. До этого в 2021 году артист переболел коронавирусом. Несмотря на то, что болезнь прошла в легкой форме, она оставила свой след на физическом и эмоциональном состоянии Боярского. Он жаловался на проблемы с памятью и намеки на депрессию.

А весной вообще заявил, что намерен прекратить выступления, потому что ему стало сложно выступать на сцене, петь и танцевать.

Телеграм канал

23 августа 2024, 12:22
Михаил Боярский. Фото: YouTube / @neprust
Телеграм-канал SHOT• Требует проверки

Фоторепортаж

Валерия, Боярская, Орлова и другие: как звезды отметили День матери

Фото: соцсети/ @valeriya
Фото: соцсети/ @prigozhin_iosif
Фото: соцсети/@lizavetabo
Фото: соцсети/@maxim_matveev_
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