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Четверг 22 августа

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Открылись новые подробности развода Алсу: дело не в Абрамове

Открылись новые подробности развода Алсу: дело не в Абрамове
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Алсу и ее муж разведутся уже на следующей неделе.

Заявление о разводе звездной четы Алсу и ее мужа Яна Абрамова стало для поклонников громом среди ясного неба. Никто из фанатов до той поры не подозревал, что в семье татарской красавицы назрел серьезный конфликт.

СМИ наперебой начали предлагать свои версии развития скандала, однако точку во всех домыслах поставила сама певица. Алсу твердо решила порвать все отношения с супругом, который, по слухам, оказался ей неверен и отказалась примиряться с ним. Хотя суд дал паре три месяца, развод все же состоится на следующей неделе.

Адвокат Абрамова Александр Добровинский рассказал журналистам, что осенью, 7 октября, также пройдет заседание суда о разделе совместно нажитого имущества звездной четы. Ранее муж Алсу предлагал ей в качестве отступных имущество, драгоценности и активы на сумму более 2,5 миллиарда рублей. Но исполнительницу хита "Зима" это не устроило.

Сейчас же открылись новые подробности развода. Представитель мужа Алсу заметил, что дело вовсе не в Абрамове. Певица активно устраивает свою личную жизнь, поэтому Ян не видит возможности сохранить брак, хотя готов был сделать все, что в его силах.

"Насильно мил не будешь," — заявил правозащитник.

От внимания поклонников тоже не скрылось, что исполнительница после заявления о разводе похорошела и расцвела. Она вернулась к работе и постоянно выходит в свет. Напомним, в браке с Абрамовым Алсу провела 18 лет. За это время в их семье на свет появилось трое детей, которые, по словам певицы, приняли ситуацию и все понимают.

Телеграм канал

23 августа 2024, 00:14
Алсу. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
Телеграм-канал Super✓ Надежный источник

Фоторепортаж

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Никита Джигурда. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
Наталья Водянова. Фото: YouTube / @VogueRussia
Лера Кудрявцева. Фото: YouTube / @sobchak
Наталья Фриске. Фото: YouTube / @muztv
Виктория Боня. Фото: YouTube
Алсу. Фото: YouTube

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