"Я лох года": поверившая мошенникам Кудрявцева лишилась денег

Деньги Леры Кудрявцевой оказались в руках злоумышленников.

С появлением новых технологий жизнь мошенников стала существенно легче, чего не скажешь о простых гражданах. Ежедневно на уловки злоумышленников попадает огромное количество людей, а в последнее время звезды шоу-бизнеса все чаще оказываются в их числе.

История Ларисы Долиной, казалось бы, должна научить всех. Она, поверив в преступную схему, лишилась большой суммы денег и жилья в элитном районе Москвы. Мошенники обрабатывали певицу с апреля, и все это время она не подозревала об обмане. При этом широкой огласке ситуация подверглась только после того, как квадратные метры артистки пыталась занять новая законная владелица. Сейчас Лариса Долина подала в суд в надежде вернуть пенаты. Юристы не отрицают такой возможности, но предрекают, что, скорее всего, в таком случае певице придется возместить стоимость квартиры новой хозяйке.

Телеведущая Лера Кудрявцева, глядя на пример Долиной, недавно тоже едва не стала очередной жертвой мошенников. Ей позвонили якобы из поликлиники и предложили пройти бесплатное обследование в рамках диспансеризации. Злоумышленник попросил у звезды номер СНИЛС и пароль от Госуслуг. Лера посмеялась над незадачливым преступником и отказалась продолжать беседу.

Однако и в ее жизни был неприятный случай. Артистка рассказала об этом в своем телеграм-канале. Тогда она торопилась на концерт в Кремле, но ей поступило сообщение от якобы знакомой с просьбой перевести 180 тысяч рублей. Кудрявцева не стала вдаваться в подробности и отправила деньги по указанным реквизитам. Позже она поняла, что ее обманули и рассказала эту историю своим поклонникам.

"Я лох года ! Прошу выдать мне медаль. Развели как …", – написала Кудрявцева в Сети.

