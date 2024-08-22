Как бывший муж повлиял на разрыв взаимоотношений Штурм с 20-летним сыном

Наталья Штурм дала откровенное интервью. Певица рассказала о сложных отношениях с 20-летним сыном Арсением.



Эта тема волнует многих поклонников, ведь Наталья всегда была открытой и искренней в своих высказываниях. В интервью она поделилась, что причиной их разрыва стало влияние отца парня, бизнесмена Игоря Павлова.

После развода с Игорем Наталья столкнулась с трудностями в воспитании сына. По ее словам, бывший муж активно настраивал Арсения против нее, что привело к тому, что мальчик перестал общаться с матерью. "Я поняла, что не могу справиться с ситуацией, когда отец так активно вмешивается в его жизнь", — призналась певица. Она считает, что после развода сыну стало легче оставаться на стороне отца, который создал комфортные условия для жизни, однако это негативно сказалось на его желаниях и стремлениях.

Наталья отметила, что Арсений — добрый и отзывчивый молодой человек, но влияние отца отбило у него желание учиться и развиваться. Певица также выразила надежду, что со временем сын сам поймет, как важна для него связь с матерью. Она ждет момента, когда он сможет поднять трубку и позвонить ей. "Это невыносимо видеть, как твой ребенок растет без общения с тобой", — поделилась Наталья.

Кроме того, она упомянула о том, что Арсений не поддерживает отношения и со своей сводной сестрой Еленой. По словам певицы, парень также обижен на нее. Это только усугубляет ситуацию и заставляет Наталью переживать за их будущее взаимодействие.