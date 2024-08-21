Потерял 33 миллиона: у женившегося в третий раз Харламова серьезные проблемы

Лещенко смертельно болен Тесты Азиза снова собралась замуж Игры Сонник

Топ новостей недели

Оторвался тромб: люди несут цветы и свечи к скоропостижно умершему ЛазаревуОторвался тромб: люди несут цветы и свечи к скоропостижно умершему Лазареву Россияне скорбят: стало известно о смерти КончаловскогоРоссияне скорбят: стало известно о смерти Кончаловского Со святыми упокой: как выглядит могила Веры Глаголевой в седьмую годовщину смертиСо святыми упокой: как выглядит могила Веры Глаголевой в седьмую годовщину смерти Всплыла жестокая правда: вот почему дочь Долиной не вмешалась в аферу с квартиройВсплыла жестокая правда: вот почему дочь Долиной не вмешалась в аферу с квартирой

Лента новостей

Среда 21 августа

15:56Потерял 33 миллиона: у женившегося в третий раз Харламова серьезные проблемы 14:42Пошел по стопам матери: сын Королевой круто изменил свою жизнь 14:05Муж Седоковой публично унизил ее в соцсети 13:13Тест: как хорошо вы знаете роли Андрея Мягкова 13:07Москвичам напомнили, что заявки на бумажные бюллетени подаются до 2 сентября 12:40Дайнеко откровенно рассказала о тяжелой утрате: Никогда так не страдала 12:38Обманутая мошенниками Долина пошла крайние меры 12:32"От животика я избавлюсь": раздобревший 66-летний Салтыков нашел чудесную диету 11:4014-летняя дочь Веры Брежневой встречается со взрослым мужчиной 09:43Шаляпин раскрыл главный секрет Волочковой: она замужем 09:27Раскованная Алсу поразила россиян откровенным видом на фоне развода с Абрамовым 08:31Примадонна серьезно больна: до чего Галкин* довел Пугачеву в эмиграции 06:02Ляйсан Утяшева оказалась замешана в "дурнопахнущей" истории 03:55Собянин сообщил о пресечении попытки пролета к Москве еще одного БПЛА 03:09Поклонники раскрыли секрет "вечной молодости" Пугачевой за 100 рублей 00:16"Живет в мире иллюзий": жену Миронова обвинили во лжи 23:06Монолитные работы на станции "Вавиловская" Троицкой линии метро завершены на 80% 22:30Количество площадок для бесплатных спортивных тренировок в Москве утроилось 21:34"Знала, на что подписалась": Бородина ответила на вопрос о расставании с Сердюковым 19:09В долгах как в шелках: экс-муж Пелагеи поплатился за слезы маленькой дочери 18:22Оказавшаяся на больничной койке сестра Жанны Фриске почувствовала себя брошенной 17:49Оторвался тромб после допроса: люди несут цветы и свечи к умершей Утяшевой 17:37Для участников "Московского долголетия" запущен новый экскурсионный маршрут 17:14"Миллион призов" знакомит москвичей с благотворительными фондами – эксперт 16:55Женившийся на любовнице бывший муж Бородиной предъявил новорожденного ребенка 16:25Миллион рублей разыграют в финале чемпионата Москвы по "Камень, ножницы, бумага" 16:05"Будет по-новому": Семенович пошла по стопам сменившей профессию Бородиной 15:32Москвичи определят необходимость закона о безнадзорных животных 15:24В "Авиапарке" заработала интерактивная студия "Мой район" для детей 14:22Погружение в инновации: "Лужники" стали центром притяжения на фестивале "Москва 2030" 13:06Лев Лещенко на фоне тяжелой болезни отменил концерты 12:51Стала известна неожиданная причина Пугачевой исполнять суперхит "Паромщик" 12:46"Миллион призов": как москвичи могут поддержать жителей приграничных территорий 12:36Московская молодежь проведет автопробег по Садовому кольцу ко Дню флага России 12:03Изуродованная мама Виктории Бони решилась на отчаянный шаг 11:23Дубцова откровенно рассказала об избраннице 18-летнего сына: Люблю как дочку 11:18Родион Газманов передал гуманитарную помощь семьям из Курска от жителей ЗАО 10:5560-летняя Азиза собралась замуж 09:55В семье Джигана и Самойловой случилось страшное: потеряли все 09:18Семенович открыто заявила о желании создать семью с женатым мужчиной 06:39Каким голосом говорят желанные девушки? 03:26Сигнал королевской семье: Меган Маркл появилась на публике с вещью покойной принцессы Дианы 00:14Самые громкие романы скончавшегося в одиночестве Алена Делона 22:01Сделавшая заявление о беременности Бузова согласилась на двойню 21:07Больше не потребуется: Пугачева уволила всю домашнюю прислугу 20:20Явившаяся на кладбище Милявская сорвалась на хамство 19:3163-летняя Катя Семенова впервые озвучила настоящую причину развода 18:19Неблагодарный! 18-летний певец Ваня Дмитриенко угодил в скандал 17:49"Идиоты": Кушанашвили попытался оправдаться после оскорблений в адрес Долиной 16:54"Жду": скрывающая любовника Ольга Бузова сделала емкое заявление о ребенке
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Потерял 33 миллиона: у женившегося в третий раз Харламова серьезные проблемы

Потерял 33 миллиона: у женившегося в третий раз Харламова серьезные проблемы
267

У комика Гарика Харламова не все гладко с бизнесом.

Несколько лет назад Гарик Харламов обзавелся рестораном быстрого питания, однако это заведение, согласно открытым источникам, не приносит артисту прибыль. Как сообщил телеграм-канал "Звездач", за прошлый год данный проект оказался в минусе на 33 миллиона рублей. Кроме того, против заведения подано три иска на общую сумму 334 тысячи рублей, а еще у него имеется задолженность по налогам – 345 тысяч.

У Харламова серьезные проблемы и с другим рестораном. Счета того бизнеса налоговая заблокировала из-за отсутствия достоверных данных и декларации.

Журналисты предположили, что в последнее время Гарик Харламов был занят не столько бизнесом, сколько своей новой должностью. Недавно он стал креативным продюсером Comedy Club. В настоящий момент, как рассказывал комик в новом интервью, активно идет подготовка к новому телевизионном сезону.

А еще не так давно Гарик Харламов женился в третий раз. Юморист связал себя узами брака с актрисой Катериной Ковальчук. Несколько дней назад пара сыграла свадьбу, на которую пригласили друзей, в том числе звезд телеканала ТНТ. Кадрами с пышного торжества новобрачные делились в социальных сетях.

Телеграм канал

21 августа 2024, 15:56
Катерина Ковальчук и Гарик Харламов. Фото: соцсети
Telegra• Требует проверки

Фоторепортаж

Малахов, Ургант, Меладзе, Галкин: сколько звезды "зарубают" на корпоративах

Иван Ургант. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Андрей Малахов. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Валерий Меладзе. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Максим Галкин. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Любовь Успенская. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Вячеслав Макаров. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

По теме

Скандальные выходки гостей на свадьбе Харламова и Ковальчук вызвали переполох

"Несите платок": Ковальчук сделала эмоциональное заявление после свадьбы с Харламовым
Гарик Харламов

Гарик Харламов актер, телеведущий

Пошел по стопам матери: сын Королевой круто изменил свою жизнь

Пошел по стопам матери: сын Королевой круто изменил свою жизнь
Наташа Королева сделала публичное заявление о своем сыне. 21 августа Наташа Королева и ее муж Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан, отмечают 21-ю годовщину свадьбы.

Муж Седоковой публично унизил ее в соцсети

Муж Седоковой публично унизил ее в соцсети
Анна Седокова не скрывала сложности во взаимоотношениях с супругом. В феврале 2024 года Анна Седокова объявила о своем расставании с мужем-баскетболистом Тиммой Янисом.

Тест: как хорошо вы знаете роли Андрея Мягкова

Тест: как хорошо вы знаете роли Андрея Мягкова
Вспомните, в каких фильмах Андрей Мягков сыграл эту роль. Советский и российский актер театра и кино Андрей Мягков впервые появился на экранах в 1965 году.

Дайнеко откровенно рассказала о тяжелой утрате: Никогда так не страдала

Дайнеко откровенно рассказала о тяжелой утрате: Никогда так не страдала
Виктория Дайнеко продолжает радовать поклонников новыми песнями и откровенными интервью. В недавнем разговоре она поделилась своими переживаниями, связанными с расставаниями и отношениями. Победительница "Фабрики звезд 5" отметила, что некоторые из них были для нее особенно болезненными.

Обманутая мошенниками Долина пошла крайние меры

Обманутая мошенниками Долина пошла крайние меры
Лариса Долина не оставляет попытки вернуть себе квартиру. Народная артистка России Лариса Долина подверглась обману со стороны мошенников.

Выбор читателей

20/08ВтрОторвался тромб после допроса: люди несут цветы и свечи к умершей Утяшевой 19/08ПндЯвившаяся на кладбище Милявская сорвалась на хамство 19/08ПндБольше не потребуется: Пугачева уволила всю домашнюю прислугу 19/08Пнд63-летняя Катя Семенова впервые озвучила настоящую причину развода 20/08ВтрВ семье Джигана и Самойловой случилось страшное: потеряли все 20/08Втр60-летняя Азиза собралась замуж