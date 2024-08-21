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Среда 21 августа

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14-летняя дочь Веры Брежневой встречается со взрослым мужчиной

14-летняя дочь Веры Брежневой встречается со взрослым мужчиной
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Вера Брежнева в курсе взаимоотношений своей несовершеннолетней дочери.

На днях младшая дочь Веры Брежневой Сара Киперман, которой 14 лет, опубликовала в своем блоге фото со своим молодым человеком. Как сообщила наследница певицы, они вместе уже два года. Все бы ничего, но стало известно, что избраннику девушки 21 год.

О том, что дочь встречается со взрослым мужчиной, Брежневой, судя по всему, известно, она подписана на парня в соцсетях. Журналисты выяснили, что избранник Сары родился в Москве, но позже уехал за границу. Его зовут Андрей и изначально он носил фамилию Бенедиктов. Затем сменил ее на Андерсон, под которой зарегистрировался в социальных сетях. 21-летний мужчина живет в Италии, где в настоящее время находится и Сара.

Известно также, что до отъезда за рубеж парень увлекался латиноамериканскими танцами и профессионально занимался спортивными бальными танцами. Учился он в Женеве, а позже окончил Рижский университет. Несколько лет назад Андрей основал собственную компанию по автоматизации бизнеса.

Андерсон проживает вместе с 24-летней сестрой, которая работает байером. Отец молодых людей предположительно является совладельцем фитнес-клубов. Также, по слухам, несколько лет назад он сидел в тюрьме за мошенничество. Мать молодых людей занимается бизнесом, а в прошлом году подала в суд на бывшую компанию своего супруга с требованием выплатить ей более 10 миллионов рублей.

Сара Киперман дружит с сестрой избранника, о чем сообщила в соцсетях. Знакома ли она с родителями Андрея доподлинно неизвестно.

Напомним, Вера Брежнева родила Сару от бизнесмена Михаила Кипермана, с которым состояла в браке до 2012 года. Девочка поддерживает отношения с отцом. У нее есть старшая сестра Соня, которая появилась на свет от отношений Брежневой с Виталием Войченко.

Телеграм канал

21 августа 2024, 11:40
Вера Брежнева. Фото: YouTube / @DariaShapovalova
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Невероятно сексуальная Вера Брежнева и другие звезды на закрытии "Жары"

Любовь Успенская.
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Солистка группы "А-студио" Кети Топурия.
Ани Лорак.
Глюк'оZа.
Александр Маршал.
Григорий Лепс.
Телеведущая Юлия Барановская.
Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева.
Юлия Ковальчук.
Зара.
Рэпер Доминик Джокер.
Вера Брежнева.
Легендарный артист Вахтанг Кикабидзе.
Певец и бизнесмен Эмин Агаларов с сыном Али.
Солистка группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина.

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