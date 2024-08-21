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Среда 21 августа

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Поклонники раскрыли секрет "вечной молодости" Пугачевой за 100 рублей

Поклонники раскрыли секрет "вечной молодости" Пугачевой за 100 рублей
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Алла Пугачева по состоянию здоровья не может делать пластически операции.

Появление 75-летней Аллы Пугачевой на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале вызвало настоящий фурор среди поклонников. Именно тогда они отметили, как прекрасно выглядит уехавшая звезда. Ведь буквально за несколько дней до этого Пугачеву заметили в компании неизвестного мужчины и детей и вид она имела, по мнению фанатов не самый лучший. Как же удалось певице так преобразиться за считанные дни?

В первую очередь журналисты пришли к мнению, что исполнительница прибегла к хирургическому вмешательству. Однако в окружении певицы сообщили, что около 15 лет назад ей категорически запретили делать пластику лица. Дело в том, что артистке противопоказан наркоз из-за ее проблем с сердцем.

Врач клиники эстетической медицины Анны Долбич поделились с журналистами, что, скорее всего, артистка омолаживается с помощью неинвазивных методов. Кроме того, поклонники раскрыли главный секрет "вечной молодости" Пугачевой, который стоит около 100 рублей.

Если верить слухам, певица пользуется прозрачными пластырями, так называемыми тейпами, которые визуально подтягивают кожу, убирая морщины, создавая эффект "лисьих" глаз и подтягивая овал лица. На маркетплейсах такие девайсы стоят дешево, но пользоваться ими на постоянной основе эксперты не рекомендуют.

Но для выхода в свет или студийной съемки такие приспособления вполне приемлемы и достаточно эффективны, считают поклонники.

Телеграм канал

21 августа 2024, 03:09
Алла Пугачева. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
Страсти• Требует проверки

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Нумеролог Анна Салемская. Фото: пресс-служба
Алла Пугачева. Фото: соцсети / @uliaveronika
Фото: соцсети / @orbakaite_k
Фото: соцсети / @orbakaite_k

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