Оказавшаяся на больничной койке сестра Жанны Фриске почувствовала себя брошенной

Наталья Фриске, сестра покойной артистки, вышла из себя на фоне болезни.

В недавней публикации в популярной социальной сети сестра Жанны Фриске рассказала, что привела в поликлинику мать, у которой произошло защемление нерва в шейном отделе, однако столкнулась с халатным отношением со стороны сотрудников медучреждения.

Это напомнило Наталье ее давнее пребывание в больнице. По словам Фриске, тогда она оказалась на больничной койке из-за грыжи, и те дни были наполнены мучениями. Она не могла ничего делать самостоятельно, а сотрудники медучреждения лишь "шпыняли" ее. Своим рассказом Наталья дала понять, что тогда почувствовала себя брошенной.

Поэтому сестра умершей девять лет назад артистки снова вышла из себя, столкнувшись с похожей ситуацией.

"Подыхать будешь, никто не поможет, и лица у всех, будто пуп земли сиди перед нами", – пожаловалась Фриске подписчикам.

Напомним, недавно Наталья Фриске, давно покинувшая шоу-бизнес, вернулась на сцену ради участия в "Премии МУЗ-ТВ". Она вышла к публика как одна из экс-солисток группы "Блестящие", чтобы почтить память покойной сестры исполнением ее песни "А на море белый песок" вместе с другими участницами коллектива – как бывших, так и нынешних.