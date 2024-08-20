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Вторник 20 августа

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Женившийся на любовнице бывший муж Бородиной предъявил новорожденного ребенка

Женившийся на любовнице бывший муж Бородиной предъявил новорожденного ребенка
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Курбан Омаров, известный как экс-супруг телеведущей Ксении Бородиной, показал публике малыша.

Курбан Омаров еще во время брака с Ксенией Бородиной увлекся другой девушкой, Валерией, что впоследствии и привело к разводу. Правда, когда новая избранница бизнесмена узнала о том, что является любовницей, тотчас свела все контакты с ним на нет. Лишь став свободным мужчиной, Курбан смог вернуть расположение Валерии и вскоре жениться на ней.

Новая жена Омарова младше его на 20 лет, однако относительно долгое время они демонстрируют абсолютную гармонию в браке. О своих чувствах пара не перестает говорить подписчикам в соцсетях. Также они не перестают намекать на скорое пополнение в семье.

Так, во время недавнего визита к друзьям Курбан и Валерия смогли подержать на руках новорожденного ребенка – примерить роль родителей, так сказать. Мужчина предъявил малыша подписчикам, опубликовав в Сети снимок. Новая жена Омарова, увидев того с ребенком на руках, расчувствовалась.

"Ну все, ничего милее я сегодня не увижу", – написала Валерия.

Курбан Омаров. Фото: соцсети

Напомним, у Курбана Омарова есть дочь от брака с Ксенией Бородиной. Правда, мужчина, по словам телезвезды, в последнее время крайне редко видится с наследницей, предпочитая постоянно проводить время со своей новой избранницей.

Телеграм канал

20 августа 2024, 16:55
Курбан Омаров и Ксения Бородина. Фото: соцсети
Соцсети• Требует проверки

Фоторепортаж

Слезы, измены, скандалы: громкие разводы ведущих "Дома-2"

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

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