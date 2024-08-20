Женившийся на любовнице бывший муж Бородиной предъявил новорожденного ребенка

Курбан Омаров, известный как экс-супруг телеведущей Ксении Бородиной, показал публике малыша.

Курбан Омаров еще во время брака с Ксенией Бородиной увлекся другой девушкой, Валерией, что впоследствии и привело к разводу. Правда, когда новая избранница бизнесмена узнала о том, что является любовницей, тотчас свела все контакты с ним на нет. Лишь став свободным мужчиной, Курбан смог вернуть расположение Валерии и вскоре жениться на ней.

Новая жена Омарова младше его на 20 лет, однако относительно долгое время они демонстрируют абсолютную гармонию в браке. О своих чувствах пара не перестает говорить подписчикам в соцсетях. Также они не перестают намекать на скорое пополнение в семье.

Так, во время недавнего визита к друзьям Курбан и Валерия смогли подержать на руках новорожденного ребенка – примерить роль родителей, так сказать. Мужчина предъявил малыша подписчикам, опубликовав в Сети снимок. Новая жена Омарова, увидев того с ребенком на руках, расчувствовалась.

"Ну все, ничего милее я сегодня не увижу", – написала Валерия.

Напомним, у Курбана Омарова есть дочь от брака с Ксенией Бородиной. Правда, мужчина, по словам телезвезды, в последнее время крайне редко видится с наследницей, предпочитая постоянно проводить время со своей новой избранницей.