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Пятница 2 августа

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Беда в семье Кончаловского: с Юлией Высоцкой произошло несчастье

Беда в семье Кончаловского: с Юлией Высоцкой произошло несчастье
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Юлия Высоцкая довела себя до плачевного состояния.

Юлия Высоцкая много времени уделяет работе. Помимо театра, она снимает авторские программы и задействована в кинематографе.

Но на днях случилась беда в семье Кончаловского: с Юлией произошло несчастье. Из-за такой работы на износ она едва не поплатилась своим здоровьем. 50-летняя актриса задействована сразу в нескольких театральных постановках, одна из которых ей дается особенно тяжело. Отыграв в очередной раз "Вишневый сад", Высоцкая поделилась своим тяжелым состоянием.

"Сорванная спина, потерянный голос, магнитные бури...", — посетовала знаменитость.

Да и вообще, по словам знаменитости, перед тем, как участвовать в "Вишневом саду", она пережила целую серию мелких неприятности. Гример перепутал прическу, а в конце последнего акта не закрывался занавес.

Напомним, недавно Юлия Высоцкая в соцсети поделилась архивными фото с венчания, которое состоялось в январе 2019 года.

Кончаловский познакомился с женой на фестивале "Кинотавр", а поженилась пара в 1998 году. Юлия недавно рассказала поклонникам, как переживала на первом свидании, что не смогла найти туфли в цвет единственного платья. ее избранник тогда заметил оплошность, но в целом ему понравился образ девушки.

Супруги обзавелись двумя детьми. О состоянии дочери Марии, которая после аварии в 2013 году впала в кому, звездные родители не говорят. А сын Петр решил не связывать свою жизнь с кинематографом и театром, а поступил учиться на архитектора.

Недавно 50-летняя опубликовала фото без косметики на лице. На снимке поклонники заметили возрастные изменения на коже и морщины. Они восхитились смелостью звезды и сказали, что "стареть достойно нужно уметь".

Телеграм канал

2 августа 2024, 13:31
Юлия Высоцкая. Фото: YouTube / @skazhigordeevoy
соцсети• Требует проверки

Фоторепортаж

Высоцкая отдалилась от 86-летнего Кончаловского

Фото: соцсети / @juliavysotskayaofficial
Фото: соцсети / @juliavysotskayaofficial
Фото: соцсети / @juliavysotskayaofficial
Фото: соцсети / @juliavysotskayaofficial

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