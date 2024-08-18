"Несите платок": Ковальчук сделала эмоциональное заявление после свадьбы с Харламовым

Свадьба Гарика Харламова и Катерины Ковальчук состоялась 7 августа. Она стала одним из самых ярких событий в мире шоу-бизнеса.



Впервые после торжества актриса поделилась своими впечатлениями и эмоциями в личном блоге. По ее словам, этот день превзошел все ее ожидания и мечты о свадьбе.

"Спасибо всем, кто разделил с нами этот праздник и эту радость! Это был невероятный день!", — написала она. Катерина призналась, что с детства мечтала о таком событии, но даже в самых смелых фантазиях не могла представить, что все будет именно так. "Несите платок", — добавила она, подчеркивая свою трогательную эмоциональность.

На празднике собрались многие звездные друзья молодоженов. Среди гостей можно было увидеть таких известных личностей, как Сергей Бурунов, Денис Дорохов и Тимур Вайнштейн. Особое внимание привлекала мама Гарика, Наталья Игоревна, которая выглядела безупречно в полупрозрачном платье и тепло относилась к невесте.

История любви Ковальчук и Харламова началась на съемках сериала "Гусар". С тех пор они стали не только партнёрами по работе, но и близкими людьми. Катерина отмечает, что Гарик стал для неё настоящей опорой и мотивацией. "Он невероятно позитивный человек, у него стакан всегда наполовину полон", — делится она. Благодаря его оптимизму ей удалось преодолеть трудные моменты на съемках, включая ночные работы в плохую погоду.

Гарик, в свою очередь, делает все возможное для счастья своей избранницы. Он мечтает снова стать отцом — у него уже есть дочь Анастасия от предыдущего брака с актрисой Кристиной Асмус. Эта новая глава в их жизни обещает быть полна радости и совместных свершений.