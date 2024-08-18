Финансовые трудности и тяжелые испытания: что ждет Брежневу после возвращения в Россию

Вера Брежнева недавно поделилась своими мыслями о том, каково было бы ей, если бы она осталась в России. Известная певица призналась, что развод с Константином Меладзе стал для нее тяжелым испытанием.



По мнению артистки, если бы она не уехала, то пережила бы этот период гораздо легче. Эти слова вызвали множество вопросов о возможном возвращении артистки в страну. Какова же вероятность ее приезда и что ее в этом случае ждет?

Многие светские обозреватели и поклонники вокалистки уже давно задаются этим вопросом, но сформулировать внятный ответ пока никто так и не сумел. Свое мнение по данному поводу высказала эзотерическая сваха Елена Глебова.

По словам Глебовой, возвращение Веры в Россию имеет множество нюансов. "Важно понимать, что она уже успела проникнуться духом западного свободолюбия и сейчас хочет вернуться. Однако дипломатия здесь не сработает", — считает сваха. Она отмечает, что вокруг Брежневой уже начали собираться защитники, которые будут утверждать, что певица стала жертвой обстоятельств. "Я вижу мужчину с темными волосами и двух женщин, которые активно будут выступать в её защиту", — добавила сваха.

Тем не менее, медийная поддержка не сможет исправить ситуацию. "Как только Вера решит вернуться, она окажется в изоляции. Никто из шоу-бизнеса не захочет иметь с ней дело из-за опасений за свою репутацию", — утверждает она. Это может стать большим ударом для артистки, которая привыкла к вниманию и поддержке.

Что же ждет Веру Брежневу в случае возвращения? "До конца года она будет жить на те деньги, что у нее есть. Новых проектов не предвидится", — говорит Глебова. Возможные выступления на частных мероприятиях могут обеспечить ей некоторый доход, но это не спасет от финансовых трудностей.

Кроме того, сваха предупреждает о возможных несчастных случаях. "Ей следует быть очень аккуратной в быту и обратить внимание на свое здоровье. Особенно важно следить за глазами", — добавляет она. Это может быть связано с психологическим состоянием певицы и чувством стыда перед соотечественниками. "Когда люди уезжают, они часто думают, что никогда не вернутся. Но реальность такова, что хорошо уже не будет ни там, ни здесь", — подчеркивает Глебова.

Стоит отметить, что многие граждане, мягко говоря, скептически относятся к тем, кто уехал и критикует страну. "Вера столкнется с непониманием и неприятием. Ей придётся пытаться завоевать доверие людей", — считает сваха. Однако участие в различных светских мероприятиях вряд ли изменит отношение к ней.

Глебова прогнозирует, что через некоторое время Брежнева вновь уедет из России: "Она не сможет здесь находиться долго. Доходы будут падать, и возвращение не будет иметь смысла". По ее мнению, певице лучше искать счастья в Греции или другой европейской стране.

Возвращение Веры Брежневой в Россию может стать для нее не только сложным испытанием, но и источником новых проблем. Певица рискует оказаться в ситуации, когда ее прошлое будет преследовать ее на новом месте, а поддержка со стороны общества будет минимальной. "Россия теперь для нее – пустая земля", — резюмирует Елена Глебова.