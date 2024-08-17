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Суббота 17 августа

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Сегодня Олегу Табакову могло исполниться 89 лет: вспоминаем яркую жизнь артиста

Сегодня Олегу Табакову могло исполниться 89 лет: вспоминаем яркую жизнь артиста
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В этом году Олегу Павловичу Табакову исполнилось бы 89 лет. Жизнь и карьера выдающегося народного актера и режиссера оставили неизгладимый след в российском театре и кино.

Лауреат Государственной премии СССР и РФ продолжал бы вдохновлять молодежь, руководя своим театром "Табакерка" и участвуя в новых проектах. К сожалению, он ушел из жизни 12 марта 2018 года, оставив после себя богатое наследие.

Несмотря на то, что артиста больше нет с нами, память о нем жива. Олег Павлович всегда мечтал, чтобы молодое поколение продолжало его дело. Вспомнив о его жизни, можно отметить несколько интересных фактов, которые могут быть неизвестны даже самым преданным поклонникам.

Во время учебы в Школе МХАТа Табаков был настоящим революционером, мечтая свергнуть Сталина. Хотя его планы не осуществились, это говорит о том, насколько страстным и идеалистичным человеком он был в молодости. После окончания обучения он стал не только актером, но и ректором своей альма-матер, где проработал 14 лет.

Табаков также организовывал летние школы по актерскому мастерству за границей. В 1992 году он открыл в Бостоне летнюю школу имени Станиславского, где преподавал систему великого педагога вместе с другими преподавателями. Это говорит о его стремлении делиться знаниями и опытом с международной аудиторией.

Кроме театра и кино Табаков активно участвовал в радиопостановках с 1957 года по 2008 год. Он записывал аудиоспектакли по произведениям Достоевского и сказкам Шарля Перро, что также свидетельствует о его многогранности как артиста.

Несмотря на проблемы со здоровьем, начавшиеся еще в молодости, Табаков никогда не останавливался. У него был инфаркт миокарда в 1964 году, но даже после этого он продолжал работать без остановки. Его упорство и преданность профессии вдохновляют многих.

Табаков также славился своим чувством юмора. Он часто шутил над коллегами, создавая легкую атмосферу в театре. Однако однажды его шутка обернулась против него: когда он намазал руку вазелином перед сценой с Евгением Евстигнеевым, тот ответил неожиданным обниманием, заставив Табакова посмеяться над собой.

Жизнь Олега Павловича Табакова была полна ярких моментов и интересных фактов. Его наследие продолжает жить в сердцах поклонников, а его уроки остаются актуальными для будущих поколений артистов.

Телеграм канал

17 августа 2024, 10:22
Олег Табаков. Фото: кадр из фильма "Человек с бульвара Капуцинов" (1987)
Дни.ру✓ Надежный источник

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