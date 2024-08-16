"У нас прибавление": объявившая о пополнении в семье Гагарина показала малыша

Певица Полина Гагарина принимает поздравления от поклонников.

Полина Гагарина — мать двоих детей, которые родились в разных браках. Три года назад артистка развелась со вторым мужем, фотографом Дмитрием Исхаковым. После того стало известно о новом романе исполнительницы хита "Спектакль окончен" – с танцором Станиславом Миковым. Однако об этих отношениях мало что известно. Певица предпочитает скрывать от публики личную жизнь.

Но некоторыми моментами Полина Гагарина все-таки делится с поклонниками. Например, недавно артистка объявила о пополнении в семье. "У нас прибавление", – написала исполнительница, опубликовав видео с новым питомцем – собакой породы мальтипу. Малыш по кличке Вивьен, судя по кадрам, уже занял особое место в сердце знаменитости.

Фанаты поздравили Полину Гагарину с новым членом семьи, оставив под публикацией восторженные комментарии. Для некоторых поклонников стала открытием любовь певицы к собакам. "Это приятная новость, это похвально. Какая же вы добрая, великодушная и сердечная", "После "Лужников" можно и мечту осуществить", "Какая милота", "Вот оно, настоящее счастье", – прокомментировали почитатели творчества 37-летней артистки.