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Среда 14 августа

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Народ с трудом узнал появившегося на публике Петра Чернышева

Народ с трудом узнал появившегося на публике Петра Чернышева
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Петр Чернышев впервые вышел в свет после смерти Анастасии Заворотнюк.

В конце мая страна потеряла знаменитую актрису Анастасию Заворотнюк. Для многих она была кумиром, примером для подражания и недосягаемой звездой. А для ее супруга Петра Чернышева она была просто любимой женой, уход которой оставил неизгладимый след на его сердце.

После смерти супруги фигурист каждый день приходил на кладбище, приводил с собой их 5-летнюю дочь Милу. На публике он не появлялся и ни в каких мероприятиях не участвовал. Однако недавно вдовца заметили в Сочи на презентации нового ледового шоу.

Петр Чернышев, по слухам, не собирался принимать участие в шоу "Вечера на хуторе", но Татьяна Навка заболела, поэтому ему пришлось взять контроль процесса подготовки на себя.

Народ с трудом узнал появившегося на публике фигуриста: он был одет в черное, потому что, видимо, до сих пор держит траур, на лице довольно внушительная борода, а на безымянном пальце обручальное кольцо. По словам знакомых Петра, он еще не смог до конца отпустить свою жену и осознать, что ее больше нет. Держаться Чернышеву сейчас помогают лишь любимая дочь и работа.

Напомним, Анастасия Заворотнюк скончалась от тяжелой и продолжительной болезни 29 мая 2024 года на руках у своего супруга. Она долгое время боролась с глиобластомой – раком мозга. Как показывает врачебная практика, обычно пациенты с таким диагнозом не живут дольше года, но звезде сериала "Моя прекрасная няня" удалось прожить пять лет.


Телеграм канал

14 августа 2024, 08:44
Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев. Фото: кадр из программы "Однажды"
Советский спорт✓ Надежный источник

Фоторепортаж

"Жизнь всегда права": уроки оптимизма и любви от Анастасии Заворотнюк

Кадр из сериала &quot;Каспий 24&quot; с Анастасией Заворотнюк: YouTube / @LeonidAgutin
Кадр из сериала &quot;Каспий 24&quot; с Анастасией Заворотнюк: YouTube / @LeonidAgutin
Кадр из сериала &quot;Каспий 24&quot; с Анастасией Заворотнюк: YouTube / @LeonidAgutin
Кадр из сериала &quot;Каспий&quot; с Анастасией Заворотнюк: YouTube / @LeonidAgutin
Кадр из сериала &quot;Каспий&quot; с Анастасией Заворотнюк: YouTube / @LeonidAgutin

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