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Вторник 13 августа

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Сябитова честно оценила перспективы брака Харламова и Ковальчук

Сябитова честно оценила перспективы брака Харламова и Ковальчук
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Недавно Гарик Харламов и Катерина Ковальчук официально стали мужем и женой, устроив пышную свадьбу, которая привлекла внимание многих поклонников. 43-летний комик вступил в третий брак.

Для 31-летней актрисы это первый опыт создания семьи. Несмотря на радость влюбленных, не обошлось и без скептиков, которые выражают сомнения в прочности их отношений.

Однако Роза Сябитова, ведущая популярного шоу "Давай поженимся!", считает, что этот союз имеет все шансы на успех. В эксклюзивном интервью она отметила, что важные качества, присущие хорошей жене, были описаны Екатериной Великой: "У доброй хозяйки должность есть: к Богу усердной, к свекру и свекрови почтительной; с мужем обходиться любовно и благочинно".

Сябитова уверена, что именно эти качества ценит Гарик в своей молодой супруге, что вселяет надежду на то, что их брак продлится долго. Роза также подчеркнула важность поддержки со стороны семьи. Она отметила, что Гарик должен быть "хорошим и опытным капитаном своего нового семейного корабля", а члены семьи — надежной командой, готовой поддерживать друг друга в любых ситуациях. Это мнение Розы Сябитовой имеет особую ценность, так как она сама много лет занимается вопросами семейных отношений и знает, как важна гармония в семье.

Гарик Харламов и Екатерина Ковальчук. Фото: соцсети

Телеведущая также поздравила молодоженов с их новым этапом жизни. "Молодым уже пожелали многое, и я с удовольствием присоединяюсь к этим поздравлениям", — сказала она. Роза выразила надежду на то, что любовь и взаимопонимание будут основой их совместной жизни.

Несмотря на мнения скептиков, Роза Сябитова видит в браке Гарика и Катерины потенциал для долгого и счастливого совместного пути. Оптимизм ведущей подкрепляется ее опытом и знаниями о семейных ценностях, что делает ее слова особенно значимыми для поклонников пары. Время покажет, как сложатся отношения этих талантливых людей, но надежды на счастье у них определенно есть.

Телеграм канал

13 августа 2024, 19:00
Гарик Харламов и Екатерина Ковальчук. Фото: соцсети
Teleprogramma.pro✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Как разбилась красивая история любви Харламова и Асмус

Кристина Асмус и Гарик Харламов. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Кристина Асмус . Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Кристина Асмус . Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Гарик Харламов. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Гарик Харламов. Фото: Grigirii Goryachev/Russian Look/www.globallookpress.com

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