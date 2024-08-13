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Вторник 13 августа

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Астролог раскрыла, почему Анастасия Заворотнюк согласилась на роль знаменитой няни

Астролог раскрыла, почему Анастасия Заворотнюк согласилась на роль знаменитой няни
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Астролог Мария Немыкина сделала астрологический разбор жизни Анастасии Заворотнюк.

Ответы на многие вопросы, касающиеся жизни и смерти актрисы Анастасии Заворотнюк, может дать разбор от астролога Марии Немыкиной.

Мария Немыкина. Фото: личный архив

Заворотнюк Анастасия родилась 03 апреля 1971 в Астрахани.

Анастасия быстро стала любимицей среди актеров благодаря своей роли в сериале “Моя прекрасная няня”. Даже после смерти было много разочарования, слез и скорби не только среди ее фанатов, но и среди представителей шоу-бизнеса.

Время рождения Анастасии Заворотнюк подлинно неизвестно. Поэтому рассмотреть ее натальную карту на тему, как произошла ее известность, какие были аспекты и что этому способствовало практически невозможно. Без времени можно построить лишь космограмму.

Космограмма – это положение планет на небе и аспекты (то есть связи между планетами) без их привязки к сферам жизни. То есть можно посмотреть характер, мотивации, что ей двигало, что, скажем так, давало импульс для ее действий, для того чтобы она стала популярной. Также задачи ее души, с которыми она пришла в это воплощение. Но нужно понимать, что космограмма у людей родившихся в один и тот же день всегда одинаковая.⠀

Начнем от простого к сложному.

Карта у Насти довольно напряженная. Ее солнце (это знак зодиака), Венера, Марс и Луна находятся в довольно сильном положении. В этом положении они проявляют себя не совсем естественно, но, я бы сказала, именно они помогают ей выражаться более ярко и заметно. Такое встречается нечасто, обычно сильной бывает одна, возможно, две планеты, а иногда сильных планет вообще нет, а здесь аж целых четыре.

Так как сильное положение у нее не только у женских, но и мужских планет, то соответственно ее характер сильный, волевой, такой напористый, но в то время сильное положение женских планет дает ей шарм, чувствительность, такое спокойствие и типично женские качества.

Мы знаем, что ориентировочно Анастасия родилась с 12 до 13 часов, а это говорит нам, что ее асцендент находится в Раке. Это говорит нам, что мы ее видим, не такой, какая она есть на самом деле, потому что ее солнышко довольно энергичное, заряженное – находится в Овне. Овен говорит нам про активность про действия, а асцендент показывает нам, как видим ее, мы, то есть люди, которые с ней лично не знакомы, так сказать при первом касании. Вот асцендент в Раке как раз описывает Настю как мягкую, нежную, заботливую.

Ее Венера в Рыбах говорит нам о ее манере общения и поведения, то как она общается. Если посмотреть любое ее интервью, то мы видим, какая она мягкая, комфортная в общении, ее разговор такой плавный, как пластилиновый, тягучий – это дает ей Венера в Рыбах.

Венера имеет два аспекта к юпитеру и Нептуну, что также говорит нам о ее предрасположенности к актерским талантам, к музыке – это вообще аспекты типичные для карт именно творческих людей.

Также в ее карте присутствуют довольно напряженная конфигурация которая называется на астрологическом языке "Тау квадрат". Такие люди крайне устойчивые, но не в плане стабильности, Человек как будто находится в какой-то коробке и слушать никого не хочет. Можно сказать, что она сложно приспосабливается.

В этой конфигурации задействованы Уран и Солнце в основании, что дает человеку такое сильное стремление к оригинальности и готовность прийти к ней любыми средствам. И мы помним Настю по самой первой, яркой ее роли в "Моя прекрасная няня", в которой даже сложно представить какого-то другого человека, другого актера.

Но также, опираясь на ее интервью, подтверждается тот факт, что ей эта роль далась сложно, ей пришлось пристроить себя на этот образ, потому что в жизни она совершенно другая, ей не подходили эти манера общения, эти короткие юбки, в которых ходила няня, но вот ее стремление к этому через "Тау квадрат" все-таки подтолкнуло взять эту роль.

Она также снялась в огромном количестве других ролей, играла в театре, озвучивала мультфильмы, но именно роль няньки принесла ей признание и любовь публики.

В конфигурации "Тау квадрат" участвует Марс с Ураном. Очень напряженный аспект, который говорит нам про то, что человеку сложно правильно и экологично снимать нервное напряжение, которого у нее очень много, и с таким положением этих планет ей было сложно сдерживать какие-то свои всплески, внезапные напряжения.

Следующее положение Солнца к Марсу, которое также нам говорит об импульсивном поведении, какой-то резкости и при таком положении этих планет ей был необходим партнер, равный по силе, которого она нашла в лице Петра Чернышова.⠀

С такими положениями этих планет людям очень сложно выпустить агрессию, так сказать спустить пар, и для того чтобы это делать, нужно заниматься именно физической нагрузкой, спортом каким-то или ручным трудом. Но в карте Насти это не просто отдельные аспекты, а создающие сложную конфигурацию"Тау квадрат", которая увеличивает масштабы ее проявления, резкости и кризисов.

Также если работать над этой конфигурацией, то можно превратить ее сверхнапряжение в какой-то мегауспех, огромный талант. Только если именно работать над всей конфигурацией и и в частности над вершиной. У нее там Марс, который стоит в Козероге, что дает ей мотивацию к высоким результатам и деньгам. Это положение каких-то достигаторов, управленцев.

Рассматривая дальше ее карту, мы обращаем внимание на ее узлы. Это рассказывает нам о пути ее души: с каким опытом пришла ее душа в эту жизнь и какой цели ей нужно добиться. Предназначение, то к чему она идет, находится в Водолее, в сочетании еще и с Марсом в Козероге, является указателем на амбиции, на возможности достижения каких-то высочайших результатов.

Эти положения в ее карте, а также "Тау квадрат", указывают на человека активного, пробивного, то есть она прет как танк, если поставила себе цель. Но также и говорит нам о сложной жизни, полной борьбы, цель не дается ей легко и просто, не является каким-то подарком судьбы, а это результат именно ее тяжелой работы.

Также мне интересным в ее карте показалось положение личных планет, Солнца и Луны, которые говорят нам о переменчивости ее характера. Но свои решения она принимает быстро и кардинально. О ее закрытости (мы знаем что интервью давала нечасто и вообще она довольно скрытный и закрытый человек) нам говорит в целом отсутствие воздушных знаков в ее карте.

Подводя итог, могу сказать, что разбор карты можно провести, не зная точного времени рождения человека, потому что без времени мы можем составить психологический портрет, а это является базой для астрологического разбора, – добавила астролог.

На ее основании можно уже строить гипотезы, о том, как ей лучше проживать свою жизнь, как лучше реализоваться и что ей может стать помощником, а что наоборот начать препятствовать чему-либо. Как мы видим из общего разбора, у Анастасии достаточно много показателей на творчество, успех, чего она и добилась в своей жизни.

Телеграм канал

13 августа 2024, 03:08
Анастасия Заворотнюк. Фото: кадр из фильма "Моя прекрасная няня"
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

47-летняя Заворотнюк спрятала живот за пышной юбкой

Телеведущая Аврора с мужем.
Певцы Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин.
Ведущая, хозяйка вечера Оксана Федорова.
Певец Сергей Жуков с женой Региной.
Певица Анна Седокова.
Певец. музыкант Дмитрий Маликов с женой Еленой.
Певица Анжелика Агурбаш.
Александр и Екатерина Стриженовы.
Ведущая Елена Летучая.
Актриса Олеся Судзиловская с мужем.
Певица Жасмин.
Актриса Мария Кожевникова.
Певцы Наталья Подольская и Владимир Пресняков.
Ведущие вечера актриса Анастасия Заворотнюк и фигурист Петр Чернышев.

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