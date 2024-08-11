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Какие бытовые привычки присущи членам королевской семьи?

Какие бытовые привычки присущи членам королевской семьи?
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Представители королевской династии Великобритании придерживаются не совсем обычных правил в быту.

Члены королевской семьи постоянно находятся под пристальным вниманием прессы и людей со всего мира. У монархов сложился ряд своих традиций и бытовых привычек, которые стараются раскопать самые дотошные журналисты. Мы собрали некоторые из них.

Слова под запретом

Оказывается, никому из королевских особ нельзя употреблять слово "toilet" – "туалет". Оно считается неприличным в Букингемском дворце. Аналогом этого слова является похожее – "loo", что переводится как "уборная".

Вместо того чтобы сказать, что нужно отойти по нужде, члены семьи монархов во время обеда или ужина оставляют на тарелке скрещенные приборы. Таким образом они дают понять, что прием пищи не окончен, а им требуется отойти.

Только не душ

Утренний душ – одна из обязательных процедур почти каждого из нас, но на то мы и простые люди, а не короли. Елизавета II всегда принимала по утрам ванну, как и ее родная сестра Маргарет. Считается, что душ предназначен для людей, спешащих на службу, а королевские особы имеют право понежиться в уютной пене.

Ванну королева принимала строго после чашки утреннего чая. Строго соблюдалась температура воды, но точно не известно какой она должна была быть.

Говорят, проверка температуры стала особенно важной после того, как Маргарет обожгла ноги, после чего потеряла подвижность конечностей и какое-то время вынуждена была пользоваться инвалидным креслом для передвижения.

Нынешний король предпочитает прохладную воду в ванной и просит наполнить ее лишь наполовину.

Букингемский дворец

Букингемский дворец является официальной резиденцией королевской семьи. В нем располагаются около 80 ванных комнат. Некоторые из них, по слухам, находятся в плачевном сантехническом состоянии, ведь капитальный ремонт не проводился здесь с середины прошлого века.

Кстати, сотрудники замка работают на определенных этажах, и им запрещается ходить на другие этажи. Поговаривают, что за нарушение этих правил даже существует суровое наказание.

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11 августа 2024, 03:23
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Фоторепортаж

Похороны королевы Елизаветы II – шокирующие кадры

Фото: Martyn Wheatley / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Фото: Stephen Lock / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Фото: Albert Nieboer / Royal Press Europe / www.globallookpress.com
Фото: Nathan Denette / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Фото: State Funeral of Queen Elizabeth/Dutch Photo Press/www.globallookpress.com
Фото: Chan Long Hei/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

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