"Козлина бухая": избитый любовником жены Солнцев собирается отнять у нее сына

Шоумен Гоген Солнцев пострадал от рук разъяренного пьяного мужчины, которого он застал в компании нетрезвой жены.

В феврале этого года стало известно, что Гоген Солнцев стал отцом. Жена Полина (дочь его бывшей жены) родила скандальному шоумену мальчика. Ребенка назвали Иваном. Вскоре после известия о пополнении в семье Гоген стал активно делиться с подписчиками в популярной социальной сети трогательными снимками с наследником и супругой, создавая ощущение идиллии.

Но счастливая семейная жизнь подошла к концу. Недавно Солнцев, выйдя на связь с публикой, сообщил, что застал жену с другим мужчиной. Вернувшись с гастролей, Гоген увидел в квартире нетрезвую жену и мужчину, который тоже, по словам шоумена, был пьян.

"Бухая козлина Полина сидит с каким-то чужим мужиком, таким же подшофе, ребенок некормленый, памперсы не поменяны", – написала знаменитость в своем телеграм-канале.



Актер тотчас вышел из себя и попытался силой выгнать любовника, однако он не рассчитал свои силы, так как мужчина оказался больше него. Он избил Гогена, выбил ему зубы. В итоге Солнцев обратился в полицию с несколькими заявлениями.

После этого инцидента шоумен принял решение о разводе и лишении Полины родительских прав. Гоген Солнцев твердо заявил, что не оставит ей ребенка.