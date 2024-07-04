Вспыльчивая Бородина дала волю эмоциям после заявления о беременности

Телеведущая Ксения Бородина спровоцировала слухи о своей беременности. Это случилось после появления фото и видео, на которых можно было заметить округлившийся живот.



В ответ на эти сплетни знаменитость опубликовала ролик, в котором снялась вместе с сестрой и высказала свое мнение по этому поводу. Ксения выразила недовольство тем, что публичные личности, такие как она, постоянно подвергаются критике и осуждению за любую мелочь.

Она подчеркнула, что каждый человек имеет право на свои индивидуальные особенности и несовершенства, и что это не должно быть предметом общественного обсуждения. Бородина также подчеркнула важность самоприятия и уважения к себе. Она призвала своих подписчиков больше следить за собой, чем за чужими жизнями или мнениями в интернете. Ксения подчеркнула, что самолюбие и уверенность в себе играют ключевую роль в психологическом благополучии человека.

Телеведущая подчеркнула, что никакие слухи или осуждения не должны помешать человеку быть собой и любить себя таким, какой он есть. Ее слова вызвали отклик у ее поклонников и подписчиков, которые выразили свою поддержку и признательность за откровенность и мудрые слова.

Ранее сообщалось, что Курбан Омаров вновь женился, однако на этот раз якобы на полной противоположности Ксении — на 23-летней девушке Валерии. Это произошло в мае 2024 года. Супруги отправились проводить "медовый месяц" в ЮАР.

